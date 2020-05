Tidal dodał obsługę Dolby Atmos Music – formatu, który podczas słuchania muzyki pozwala przenieść się do studia nagraniowego i poczuć się, jakby się było zaraz obok artystów.

Wyższa jakość słuchania muzyki: Tidal dodaje Dolby Atmos

Tidal nie jest najpopularniejszą aplikacją streamingową na rynku, ale pod jednym względem ma sporą przewagę nad konkurencją. Tylko ona jest w stanie zaoferować audio w jakości HiFi – utwory są skompresowane w technologii MQA i zapisane w formacie FLAC, dzięki czemu możemy się cieszyć jakością płytową czy też studyjną. Teraz właściciele usługi robią kolejny krok do przodu, pozwalając nam dostrzec jeszcze więcej szczegółów i zmienić słuchanie muzyki w jeszcze głębsze doznanie. To może brzmieć jak marketingowa papka, ale właśnie takie mają być efekty zastosowania technologii Dolby Atmos Music.

Co to jest Dolby Atmos Music?

Dolby Atmos to nazwa, którą pewnie kojarzycie – choćby z zapowiedzi najlepszych soundbarów czy też telewizorów. Jej zadaniem jest tworzenie szczegółowej sceny wirtualnej i tym samym zapewnianie realistycznego, przestrzennego brzmienia. Do tej pory technologia była wykorzystywana głównie w filmach, abyśmy mieli szansę poczuć się tak, jakbyśmy znajdowali się w samym centrum akcji wyświetlanej na ekranie. Teraz Tidal – jako pierwsza usługa streamingowa – wykorzysta ją po to, byśmy mogli „doświadczyć ulubionej muzyki w zupełnie nowy sposób”.

Dolby Atmos Music pozwala doświadczać muzyki w zupełnie nowy sposób, wciągając cię w utwór i ujawniając to, co zginęło w nagraniu stereo. Możesz odkrywać ukryte szczegóły z niezrównaną klarownością: czy to złożone instrumentarium, czy legendarne solo gitarowe, czy potężny bass drop, czy wreszcie subtelny oddech wokalisty między wersami. Dolby Atmos daje muzyce więcej przestrzeni, uwalniając każdy detal i każdą emocję, zgodnie z zamiarem artysty.

Dla kogo Tidal z Dolby Atmos Music?

Tylko na wymienionych poniżej urządzeniach jesteśmy w stanie uruchomić aplikację Tidal w najnowszej wersji i strumieniowo odtwarzać ją w najwyższej jakości, przy wykorzystaniu zintegrowanych systemów audio lub też zewnętrznych zestawów kina domowego czy soundbarów, które również muszą – naturalnie – obsługiwać technologię Dolby Atmos.

Urządzenia kompatybilne z Tidal & Dolby Atmos Music: telewizory Sony, Philips i innych producentów z systemem Android TV 9.0 lub nowszym i obsługą Dolby Atmos,

przystawki Apple TV 4K z systemem tvOS 13 lub nowszym

przystawki Nvidia Shield TV i Shield TV Pro w wersjach 2019 lub nowszych

przystawki Fire TV Stick – modele: 4K, 2016, Gen 3 2017, Cube 1./2. generacji

Telewizory Samsung nie obsługują technologii Dolby Atmos, dlatego nie ma ich na liście. Nie ma na niej także odbiorników LG i Panasonic, bo choć niektóre z modeli tych producentów oferują przestrzenne audio, to ani system webOS, ani My Home Screen nie pozwala na korzystanie z aplikacji Tidal.

Oczywiście nie każdy utwór może być odtworzony w takim formacie – musi być do tego odpowiednio przystosowany. Ich lista powinna się dynamicznie wydłużać – póki co znajdziemy na niej kilka piosenek takich artystów jak Post Malone, Kanye West, Ariana Grande, James Brown czy The Weeknd.

Sprawdź Tidal Dolby Atmos Music za darmo

Wreszcie, aby skorzystać z Dolby Atmos Music potrzebować będziemy jeszcze opłaconego abonamentu Tidal HiFi. Normalnie kosztuje on 39,99 zł miesięcznie, ale jeśli dotąd nie korzystaliście z tej usługi, to możecie ją testować za darmo przez 60 dni.

Źródło: Tidal, Dolby, FlatpanelsHD, The Verge

Czytaj dalej o streamingu muzyki: