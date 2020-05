Empik Music to nowa, polska usługa streamingowa dla tych, którzy cenią sobie dostęp do muzyki w każdym miejscu i o każdej porze. Z okazji jej dzisiejszego startu, przyglądamy się jej najważniejszym cechom.

Empik Music to nowa potencjalna odpowiedź na pytanie o to, czy wybrać Spotify czy Tidal. Polska usługa streamingowa już na początku ma mieć kilka atutów, dzięki którym może zainteresować wielu z was, szczególnie jeśli lubicie polską muzykę i dostęp do wielu dodatkowych treści.

Empik Music to nowy rywal Spotify. Jak poważna jest to konkurencja?

Podobnie jak Spotify, tak i Empik Music oferuje dostęp do pełnych albumów (bardziej i mniej) popularnych artystów, jak i tematycznych playlist. Łącznie w katalogu usługi znajduje się kilka milionów piosenek, dostarczonych przez takie wytwórnie jak Universal Music, Warner Music czy Sony Music.

Biblioteka przynajmniej na początku będzie więc nieco uboższa niż w przypadku konkurencyjnych usług, takich jak Spotify, Tidal czy Apple Music, ale w Empik Music znajdziemy też artystów na wyłączność. Wprawdzie najwięksi gracze wycofują się z takich umów, ale w przypadku polskiego serwisu (i polskich twórców) może zadziałać to jak magnes.

Jeżeli zaś chodzi o (wspomniane wcześniej) playlisty – są one tworzone przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz uznanych ekspertów. Jak na razie poznaliśmy czterech autorów: to Wojciech Mann, Sanah, duet PRO8L3M oraz Zwierz Popkulturalny.

Rekomendacje, przyzwoita jakość i możliwość słuchania offline w Empik Music

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że Empik Music pomoże nam odnajdywać nowe utwory, które mogą się nam spodobać. Treści dobierać będzie (ciągle uczący się) algorytm. Wreszcie, trzeba też wspomnieć o obecności w katalogu materiałów audio ze spotkań autorskich Empik.

Są jeszcze dwie kwestie, których nie można pominąć. Po pierwsze: Empik Music odda do naszej dyspozycji utwory w formacie AAC/AAC+ o bitrate’ach od 96 do 320 kb/s (do wyboru). Po drugie: podobnie jak u konkurencji pojawi się możliwość pobierania plików do słuchania offline, na przykład w sytuacji, gdy będziemy znajdować się w miejscu, do którego nie dociera Internet.

Wiemy już, co otrzymujemy, ale informacji o ofercie nie można uznać za pełnych, gdy nie wiemy, ile za to trzeba zapłacić. Dlatego przejdźmy do odpowiedzi właśnie na to pytanie.

Ile kosztuje Empik Music? Abonament w czterech modelach

Empik Music kosztuje 19,99 zł miesięcznie, jeśli zdecydujemy się na płatności odnawialne. To tyle, ile trzeba zapłacić za Spotify, Tidal czy Apple Music, a katalog (przynajmniej na razie) jest trochę uboższy. Choć oczywiście sucha liczba utworów to nie wszystko i być może dla części z was oferta nowej usługi będzie atrakcyjniejsza.

Niestety nie ma żadnych zniżek dla studentów ani rodzin, ale można za to nieco zaoszczędzić, wykupując Empik Music na pół roku lub rok z góry. Cennik prezentuje się następująco:

1 miesiąc – 19,99 zł

3 miesiące – 59,97 zł (czyli 19,99 zł za miesiąc)

6 miesięcy – 104,99 zł (czyli 17,50 zł za miesiąc)

12 miesięcy – 199,99 zł (czyli 16,67 zł za miesiąc)

Z Empik Music można również korzystać za darmo, ale funkcjonalność jest wówczas poważnie ograniczona. Można wprawdzie przeglądać cały katalog, ale odtwarzanie poszczególnych utworów zakończy się już po 30 sekundach.

Dla niepewnych tego, czy warto wydać dwie dychy na tę usługę, Empik przygotował również okres próbny. Dzięki niemu każdy może testować Music bez opłat przez 30 dni, a jeśli macie konto Empik Premium (które wciąż możecie założyć za darmo), to test wydłuża się do 60 dni.

Pobierz Empik Music na Androida lub iOS-a

Niezależnie od tego, czy chcecie skorzystać z darmowego okresu próbnego, czy też wybrać któryś z planów abonamentowych, udajcie się na tę stronę, zarejestrujcie się (lub zalogujcie) i wybierzcie właściwą opcję. Pobierzcie też aplikację na smartfona lub tablet z Androidem lub iOS-em, korzystając z poniższych linków:



Empik Music na Androida

Empik Music na iOS-a

Jeśli przetestujecie już usługę Empik Music, to koniecznie podzielcie się z nami swoimi wrażeniami. A jeżeli nie zamierzacie dawać jej szansy, to dajcie znać, dlaczego.

Źródło: Empik, informacja własna

