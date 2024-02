NASA poszukuje czterech ochotników, którzy będą uczestniczyć w rocznej symulacji życia na Marsie. Wymagania są rygorystyczne, ale dla wielu osób będzie to jedna okazja, by sprawdzić, jak się żyje na "Czerwonej Planecie".

Załogowa misja na Marsa przed nami, ale w międzyczasie trzeba wszystko dobrze zaplanować. Najlepiej w warunkach symulujących życie na “Czerwonej Planecie”. NASA szuka ochotników, którzy sprawdzą, jak się żyje w warunkach testowych.

Sprawdzą, jak się żyje na Marsie

Lot na Marsa powinien potrwać około 9 miesięcy. Zadanie wcale nie będzie takie proste, bo w międzyczasie mogą pojawić się najróżniejsze problemy.

NASA poszukuje czterech osób, które wezmą udział w programie Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) - docelowo ma on sprawdzić, jak może wyglądać życie na "Czerwonej Planecie" i z jakimi problemami będą się mierzyć astronauci. Ochotnicy zostaną zamknięci na rok w obiekcie Mars Dune Alpha, gdzie będą musieli stawiać czoła najróżniejszym wyzwaniom.

"Posiadanie tego analogowego środowiska pozwala nam na wprowadzenie niektórych innych efektów realizmu, których nie moglibyśmy uzyskać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a także pozwala nam uzyskać większy rozmiar próbki" - mówi główny badacz CHAPEA Grace Douglas, wyjaśniając, dlaczego ta taktyka jest wykorzystywana do zbierania informacji dla przyszłych załogowych misji na Księżyc i Marsa.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Pierwsza z trzech misji CHAPEA rozpoczęła się 25 czerwca 2023 r. (czyli trwa już nieco ponad pół roku). Obecnie NASA szuka kandydatów do drugiej misji.

Plan obiektu Mars Dune Alpha (foto: NASA)

Jeśli myśleliście nad uczestnictwem w programie, od razu musimy was zmartwić. Kandydaci muszą być obywatelami (lub stałymi mieszkańcami) Stanów Zjednoczonych, mieć od 30 do 55 lat, a przy tym cieszyć się doskonałym zdrowiem. Nie można być karanym.

NASA wymaga od załogi kwalifikacji STEM (nauka, technika, inżynieria, matematyka) co najmniej na poziomie magisterskim, co najmniej tysiąc godzin jako pilot samolotu lub ukończone wojskowe szkolenie oficerskie. W kwestionariuszu znajdują się pytania m.in. o stan zdrowia, życie w warunkach kontrolnych i stałe poddawanie się eksperymentom. Cały proces selekcji potrwa do 14 miesięcy.

Źródło: Science Alert, NASA, foto na wejście: Adobe Stock