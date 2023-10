Electronic Arts podzieliło się z internetem informacjami na temat zaangażowania graczy po debiucie EA Sports FC 24 i FC Mobile. Wygląda na to, że zainteresowanie tytułem przerosło oczekiwania nawet samych twórców.

Tylko w pierwszym tygodniu od premiery na wirtualne boiska w "nowej FIF-ie" wyszło ponad 11,3 miliona graczy na całym świecie. Statystyka ta przewyższa o prawie milion wynik zeszłorocznej odsłony FIFA, której debiut EA określiło jako "największy w historii serii".

Sporym zainteresowaniem może się również pochwalić wersja mobilna gry. Jak informują deweloperzy, pierwszego dnia EA Sports FC Mobile zainstalowało 2,2 miliona osób, a w ciągu 10 dni tytuł pobrało łącznie ponad 11,2 miliona użytkowników.

– Cieszymy się, że tak wielu fanów w ciągu zaledwie kilku pierwszych dni dołączyło do światowej rozgrywki zarówno w EA Sports FC 24, jak i FC Mobile. Poza powrotem milionów wieloletnich graczy serii, liczba nowych fanów FC 24 wzrosła o prawie 20 proc. rok do roku. Pokazuje to entuzjazm fanów piłki nożnej na całym świecie, którzy dołączają do klubu. Dzięki EA Sports FC budujemy największą na świecie społeczność piłkarską, a to dopiero początek – powiedział Cam Weber, prezes EA Sports.

EA Sports FC 24 i FC Mobile - status Założyciela

Jednocześnie firma przypomina, że gracze wciąż mogą dołączyć do grona Założycieli FC. Aby otrzymać ten status, wystarczy zakupić EA Sports FC 24 do 1 listopada 2023 r. Status Założyciela pozwala odblokować między innymi zestawy strojów i dodatkowe cele i zadania w Ultimate Team.

Jednocześnie gracze, którzy zalogują się do EA Sports FC Mobile przed 30 listopada 2023 r., będą mieli możliwość zdobycia jednego z następujących przedmiotów ambasadora z pakietu Założyciela:

⦁ Real Madrid CF - Vinícius Júnior

⦁ Manchester City F.C. - Erling Haaland

⦁ Liverpool F.C. - Virgil van Dijk

⦁ Tottenham Hotspur F.C. - Son Heung-min

⦁ Real Madrid CF - Jude Bellingham

⦁ Liverpool FC - Diogo Jota

⦁ Manchester City F.C. - Jack Grealish

⦁ Juventus - Federico Chiesa

⦁ Chelsea F.C. - Enzo Fernández

⦁ Borussia Dortmund - Youssoufa Moukoko

Dostępność na platformach

Gra EA Sports FC 24 jest dostępna na PlayStation5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4, Xbox One, oraz Nintendo Switch. Natomiast EA Sports FC Mobile można pobrać poprzez App Store oraz Google Play Store.

źródło: materiały prasowe