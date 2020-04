Wielu badaczy pracuje nad kolejnymi urządzeniami peryferyjnymi VR, które pozwolą użytkownikowi coraz lepiej doświadczać wirtualnej rzeczywistości. Teraz opracowano nowy mechanizm, stwarzający wrażenie dotykania przedmiotów.

Na Carnegie Mellon University opracowano nowe urządzenie, za pomocą którego można poczuć przedmioty umieszczone w wirtualnej rzeczywistości.

Wireality pozwoli dotknąć przedmiotów w wirtualnej rzeczywistości

Mechanizm blokujący i zwalniający jest umocowany na ramieniu. Do działania potrzebuje niewielką ilość energii elektrycznej, dzięki czemu może być zasilany z baterii.

Ten mechanizm haptyczny wykorzystuje siedem cienkich linek przymocowanych do palców, dłoni i nadgarstka. Podczas sięgania po przedmiot sprężynują i zapewniają odpowiedni opór. Czujnik śledzi rzeczywisty ruch palców i przesyła sygnał, który w momencie dotknięcia wirtualnego przedmiotu blokuje odpowiednie linki. Uzyskany efekt jest bardzo podobny do dotykania prawdziwego przedmiotu.

Wireality umożliwia „dotknięcie” większych obiektów i nieregularnych przedmiotów, jak rzeźba czy ściana. Świetnie sprawdzi się w grach, które wymagają interakcji z przedmiotami i przeszkodami fizycznymi (np. labirynt). Przybicie piątki wirtualnemu bohaterowi w grze również nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Film prezentuje działanie tego ciekawego urządzenia.

Osoby testujące system mogły wirtualnie zwiedzić całe muzeum: dotykać rzeźb, a także poczuć ściany i poręcze na schodach.

Naukowcy uważają, że pojedynczy egzemplarz da się wyprodukować za około 35-50 dolarów. Samo urządzenie waży niecałe 300 gram i zużywa jedynie 0,024 mWh mocy potrzebnej do jego uruchomienia.

Oczywiście to nie jest pierwszy tego rodzaju wynalazek. Przez lata powstawały liczne rękawice haptyczne obsługujące środowisko VR. Jednak inne modele są większe i cięższe. Przykład jednego z podobnych urządzeń znajduje się w poniższym filmie.

Twórcy uważają, że Wireality jest zdecydowanie bardziej poręczny i mobilny. Daje również lepsze wrażenia dotykowe i może wpłynąć na przyszłe modele urządzeń do noszenia. Istnieje szansa, że stanie się częścią większego systemu do obsługi wirtualnej rzeczywistości. Jednak nie wiadomo czy wejdzie do powszechnego użytku w obecnej formie.

Przyszłość VR

Perspektywy dla takiego narzędzia są ogromne nie tylko w zapewnieniu rozrywki. Sprawdzi się również w nauce i biznesie. Można zaprosić klientów na wirtualne oglądanie domu, który jest na sprzedaż. Zaoferować nie tylko obejrzenie, ale również „dotknięcie” mebli. Podobnie w przypadku wirtualnego przetestowania samochodu.

Rynek technologiczny cały czas dynamicznie się rozwija i pokonuje kolejne granice wirtualnej rzeczywistości. Firmy rozwiązują problemy z oprogramowaniem i tworzą kolejne wersje urządzeń.

Ważne jest zaoferowanie czegoś więcej niż tylko obraz i dźwięk. Technologia haptyczna wciąż jest rozwijana, więc na pewno wiele ciekawych nowości jeszcze jest przed nami. Trwają również prace nad urządzeniami symulującymi zapach i smak.

Źródło: eurekalert, venturebeat

Warto zobaczyć również: