Sprzęt, którego nie może zabraknąć w twoim domu. Teraz kupisz go jeszcze taniej

Ciągły rozwój technologii sprawia, że dosłownie na wyciągnięcie ręki dostępny jest sprzęt, który potrafi wyręczać nas podczas różnych domowych czynności. Robot sprzątający czy odkurzacz pionowy to tylko wybrane z przykładów.

Materiał sponsorowany przez Dreame

Trudno wyobrazić sobie bez nich nowoczesne gospodarstwo domowe. Na jakie modele warto zwrócić uwagę?

Obniżka cen na produkty Dreame podczas Brand Week, który potrwa od 10 do 17 lipca, to doskonała okazja na inwestycje w sprzęt potrzebny w każdym domu. Niektóre z urządzeń są blisko 40 proc. tańsze, a ich wybór jest naprawdę imponujący. Warto jednak zwrócić uwagę na rozwiązania, które posłużą nam przez lata, będą cieszyć swoją funkcjonalnością i pozwolą zaoszczędzić trochę czasu.

Robot sprzątający, który zaoszczędzi nasz czas

Do sprzętowych must have można zaliczyć roboty sprzątające. Z oferty Dreame szczególnie polecić można dwa modele – L20 Ultra oraz Dreame L10s Pro Ultra, dostępne obecnie w atrakcyjnych cenach. Podczas Brand Week za L20 Ultra zapłacimy 3049 zł (zamiast 4899 zł), a za L10s Pro Ultra 2599 zł (zamiast 3999 zł).

Robot sprzątający L20 Ultra sprosta potrzebom najbardziej wymagających użytkowników. To naszpikowane technologiami urządzenie uruchomimy i zaprogramujemy kilkoma kliknięciami na naszym smartfonie. Prosta w obsłudze aplikacja Dreamehome pozwoli na zrobienie tego nawet bez wychodzenia z łóżka. Dreame L20 Ultra wykorzystuje wyjątkową technologię MopExtendTM, umożliwiającą sprzątanie trudno dostępnych zakamarków, i potężny system VormaxTM, zapewniający moc ssania w wysokości 7000 Pa. Dlatego żaden włos, sierść czy kurz nie umkną jego uwadze.

Co więcej, system CleanGeniusTM wykrywa rodzaj i stopień zanieczyszczenia na podłodze, dostosowując do nich tryb działania robota. W razie potrzeby możemy więc liczyć nawet na kilka cykli mopowania. Po zakończeniu pracy L20 Ultra automatycznie wraca do swojej stacji, samodzielnie uzupełnia zbiornik na wodę i suszy pady mopujące. Dzięki stacji możliwe jest sprzątanie bez użycia własnych rąk przez okres do 75 dni. Czy nie brzmi to dobrze?

Nieco tańszy robot sprzątający Dreame L10s Pro Ultra bez wysiłku wyczyści do 205 m2 na jednym ładowaniu. Na pewno zrobi to dobrze, bo również wykorzystuje technologię MopExtend™ czy efektywny system ssania Vormax™. Dotrze do nóg stołów i krzeseł, szczelin w drzwiach schodów, a nawet kątów prostych ścian, narożników i listew przypodłogowych. Po zakończeniu sprzątania samodzielnie wyczyści swoje mopy i wysuszy je gorącym powietrzem. Mopy są czyszczone w wodzie o temperaturze 58 st. C, co pozwala na usunięcie plam nawet z oleju i daje gwarancję, że podczas kolejnej sesji sprzątania ze stacji dokującej odjedzie niczym nowo narodzony.

Odkurzacz przyjacielem każdego domu

Do bieżącego sprzątania wybranych powierzchni przyda się odkurzacz pionowy, po który sięgniemy w dowolnym momencie, by w kilka chwil skutecznie posprzątać. Czyszczenie kuchni po zakończonym gotowaniu? Nie ma problemu. Wieczorne oczyszczanie kanapy z sierści pupila? Taki odkurzacz sprawdzi się idealnie. Odkurzanie w samochodzie? Nic prostszego. W tej kategorii na uwagę zasługują Dreame R20 oraz Dreame Z10 Station. Pierwszy ze wspomnianych odkurzaczy kupimy już za 1399 zł (zamiast za 1699 zł), a Dreame Z10 Station za 1599 zł (zamiast za 2 199 zł).

Dreame R20 to wydajny odkurzacz z mocą ssania do 27 000 Pa i możliwością pracy nawet przez 90 minut. Urządzenie sprawdzi się w przypadku alergików, bo posiada 5-stopniową filtrację, która eliminuje do 99,95 proc. roztoczy. O wyjątkową czystość w naszym domu zadba też szczotka w kształcie litery V, dodatkowo uzbrojona w podświetlenie LED. Przy jej pomocy dotrzemy do najdalszych i najciemniejszych zakamarków, a innowacyjny system, który inteligentnie wykrywa brud i automatycznie dostosowuje siłę ssania do poziomu zanieczyszczenia podłogi, zadba, żeby wszystko w koło błyszczało.

Dla lubiących wygodę odpowiedni będzie też model model Dreame Z10 Station. W tym odkurzaczu cały zebrany kurz automatycznie trafia do worka o pojemności 2,5 l, w którym zebrany pył można przechowywać przez 90 dni. Urządzenie posiada wbudowaną technologię antybakteryjną, która aktywnie zapobiega rozwojowi bakterii. Łącząc to z mocą ssania na poziomie 20 000 Pa, możliwością nieprzerwanej pracy nawet przez 65 minut, 5-stopniowym systemem filtracji, cichą pracą i bogatym zestawem akcesoriów, otrzymujemy odkurzacz, który niejednokrotnie zaskoczy nas swoją użytecznością i możliwościami.

Suszarka niczym szyta na miarę

Wśród sprzętów zaliczanych do kategorii must have nie można pominąć suszarki. Szczególnie w przypadku pań trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez tego sprzętu. Piękna i zadbana fryzura jest bowiem ważnym elementem wizerunku. Godnym polecenia modelem jest Dreame Glory, którą podczas Brand Week nabędziemy w cenie 449 zł, zamiast 649 zł. Sercem tej kompaktowej i lekkiej suszarki jest silnik o dużej prędkości 110 tys. obrotów na minutę. Dzięki niemu suszenie nawet długich włosów nie potrwa dłużej niż 3-4 min. Będzie to dla nich prawdziwe SPA.

Innowacyjna technologia emisji ujemnych jonów w ilości 300 000 000 na cm2, a także cztery dostępne tryby temperatury i dwie prędkości przepływu powietrza zadbają o kondycję naszych włosów. Za sprawą jonów łuska włosów zamyka się, co czyni je gładszymi i bardziej nawilżonymi. Z kolei monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym daje nam kontrolę, nad sposobem, w jaki suszymy włosy i ostatecznym efektem. Wszystko to jest dostarczone w eleganckim i modnym designie.

Wymienione sprzętowe must have, które ułatwi nasze codzienne życie i wiele innych, ciekawych urządzeń można znaleźć tutaj. Warto pamiętać, że promocja trwa tylko przez kilka dni.

