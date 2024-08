Tyle przeciętny klient wydaje na smartfon w 2024 roku. Analitycy wskazali kwotę

Smartfony kosztujące 6, 7 czy 8 tys. zł nikogo już dziś nie dziwią, ale statystyki pokazują jasno, że sięga po nie mniejszość. A ile kosztuje przeciętny smartfon?

Firma Counterpoint Research przyjrzała się cenom smartfonów, które trafiły na rynek w drugim kwartale 2024. Analitykom udało się ustalić kilka interesujących kwestii.

Ile wydajemy na smartfony w 2024?

Według Counterpoint, w okresie od kwietnia do czerwca 2024 globalny współczynnik ASP (średnia cena sprzedaży) wśród smartfonów wyniósł 325 dol., czyli równowartość 1280 zł.

ASP uwzględnia ceny hurtowe, więc w naszych warunkach należałoby do tego doliczyć kilkuprocentową marżę sklepu i 23-procentowy VAT. Możemy więc założyć, że w 2024 roku przeciętny klient wydaje na telefon równowartość 1600-1700 zł.

Analitycy przewidują, że w kolejnych kwartałach średnia cena sprzedaży smartfonów będzie rosnąć. Wszystko za sprawą generatywnej sztucznej inteligencji, która w większości przypadków trafia w pierwszej kolejności do droższych modeli, co motywuje klientów do sięgania do kieszeni głębiej.

Counterpoint sprawdził także, jaki odsetek wszystkich sprzedanych w drugim kwartale smartfonów stanowią modele z konkretnych segmentów cenowych. Dane prezentują się tak:

więcej niż 800 dol. - 15 proc.;

od 400 do 799 dol. - 14 proc.;

od 100 do 399 dol. - 55 proc.;

poniżej 100 dol. - 16 proc.

Z opublikowanych statystyk wynika, że na wydanie na smartfon więcej niż równowartość 2000 zł (uwzględniając VAT) decyduje się niespełna 30 proc. klientów. A flagowe modele z najwyższej półki to 15-procentowa nisza.

Apple sprzedaje drogo, ale za to dużo. Tak prezentują się średnie ceny smartfonów poszczególnych marek

Wiemy już, że globalna średnia cena sprzedaży smartfonów w drugim kwartale 2024 wyniosła 325 dol. Analitycy obliczyli jednak ASP także dla 5 największych marek i różnice są gigantyczne:

Apple - 859 dol.; Samsung - 279 dol.; OPPO - 240 dol. vivo - 211 dol.; Xiaomi - 161 dol.

Przeciętny iPhone swoją ceną przebija rynkową średnią 2,6-krotnie. Statystycznie telefon Apple'a jest 3-krotnie droższy od smartfonu Samsunga oraz 5,3-krotnie droższy od smartfonu Xiaomi.

Mimo ponadprzeciętnie wysokich cen, Apple jest aktualnie drugą największą marką smartfonów na świecie. Gigant z Cupertino znajduje się w sytuacji, o której marzy każdy producent - sprzedaje swoje produkty piekielnie drogo, ale za to w gigantycznych ilościach.