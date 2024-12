Premiera gry STALKER 2 była wyjątkowa pod wieloma względami. Zainteresowanie dziełem GSC Game World było ogromne na całym świecie, a zwłaszcza na Ukrainie. Okazuje się, że gra spowolniła Internet w całym kraju.

Co sprawia, że STALKER 2 to wyjątkowa gra? Po pierwsze, jest to projekt, który dojrzewał przez wiele lat. Po drugie, STALKER 2 powstawał w cieniu wojny. Po trzecie, sama seria STALKER cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Najlepszym dowodem na to niech będzie fakt, że premiera gry przeciążyła Internet na Ukrainie – kraju, z którego wywodzi się GSC Game World.

Ogromne zainteresowanie grą

Zainteresowanie grą STALKER 2 było tak duże, że w dniu premiery zaobserwowano spowolnienie działania sieci w całym kraju. Maria Grygorovych – dyrektor kreatywna GSC Game World – w wywiadzie dla Eurogamer skomentowała te doniesienia: “To było trudne dla całego kraju i jest to przykra rzecz, ponieważ internet jest ważny. Ale jednocześnie to jest to takie “wow!”.

Przeciążenie Internetu zostało potwierdzone przez dostawców takich jak Tenet czyTriolan. "Obecnie występuje chwilowy spadek prędkości Internetu we wszystkich kierunkach. Jest to spowodowane zwiększonym obciążeniem kanałów z powodu ogromnego zainteresowania wydaniem STALKER" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Triolan.

Co dalej ze STALKER 2?

Przejściowe problemy z wolniejszym Internetem zostały najwyraźniej zażegnane, lecz tego samego nie można napisać o stanie technicznym STALKER 2. Nie jest bowiem tajemnicą, że tytuł cierpi na liczne niedociągnięcia. Sytuacja jednak zmienia się dzięki wytężonej pracy deweloperów.

STALKER 2 otrzymał już trzeci patch, który usprawnia sterowanie oraz eliminuje kolejne problemy związane z misjami głównymi i pobocznymi. Z każdą kolejną aktualizacją komfort płynący z grania wzrasta i najpewniej jeszcze w tym roku pojawi się czwarty patch.

Źródło: itc.ua