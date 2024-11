Za nami premiera długo oczekiwanej gry STALKER 2. Twórcy zdają sobie sprawę z problemów natury technicznej i obiecują szereg aktualizacji oraz darmową zawartość. Oto plan rozwoju gry na najbliższe tygodnie.

Przedostatni tydzień listopada 2024 r. przynosi kilka ciekawych, ale nie do końca udanych premier. Po pierwsze, fatalny start Microsoft Flight Simulator 24. Po drugie, STALKER 2, czyli dzieło ukraińskiego dewelopera GSC Game World, które trafia na PC oraz Xbox Series X|S. Produkcja cierpi ze względu na problemy techniczne mniejszego kalibru. Sam się o tym przekonałem, co udowadnia nasza recenzja STALKER 2.

STALKER 2 – co nowego trafi do gry?

Branżowi krytycy jak i sami gracze są w większości zgodni: STALKER 2 to solidna gra, ale potrzebuje dopracowania. Twórcy mają tego świadomość i zapowiadają szereg aktualizacji. “W pierwszych dniach po premierze będziemy pracować nad poprawkami, wprowadzając je tak dokładnie, jak to możliwe, i tak często, jak to możliwe” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

rozwiń

Po wstępnym “łataniu” gry, nastąpi faza większych aktualizacji, które będą zawierać poważniejsze ulepszenia. Natomiast w grudniu 2024 pojawi się tajemnicza darmowa zawartość w grze STALKER 2. Szczegóły nie są jasne, ale deweloperzy podkreślają, że mają ambitne plany wobec projektu, co zwiastuje długofalowy rozwój.

Mody do STALKER 2

Pieśnią bliżej nieokreślonej przyszłości pozostają oficjalne narzędzia do tworzenia modów. Te będą dostępne na PC i również na konsolach Xbox. Nie jest tajemnicą, że seria STALKER ma oddaną i zaangażowaną społeczność. Taki zabieg może istotnie wydłużyć żywotność gry.

A czy wy graliście już w STALKER 2? Podzielcie się swoimi wrażeniami z sekcji komentarzy.

Źródło: X/GSC Game World