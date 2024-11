Sprzęt do gier

Xbox kusi graczy promocjami na Black Friday 2024. W ofercie znajdują się gry w niższych cenach oraz sprzęt dla graczy: kontrolery, a nawet konsola Xbox Series S.

Black Friday to synonim atrakcyjnych promocji na sprzęt gamingowy oraz same gry. Śladem PlayStation Store podąża Xbox Store. Co “zieloni” przygotowali na Black Friday 2024? Przyjrzyjmy się ofertom.

Gry w Xbox Store taniej na Black Friday 2024

Wyprzedaż na gry w Xbox Store kończy się 2 grudnia 2024 r. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy np.:

EA SPORTS FC 25 – Edycja Standardowa za 184,95 zł (zamiast 369,90 zł)

Senua’s Saga: Hellblade II za 142,35 zł (zamiast 219 zł)

Hogwarts Legacy na Xbox Series X|S za 95,70 zł (zamiast 319 zł)

Tekken 8 za 169,50 zł (zamiast 339 zł)

Forza Horizon 5 Edycja Standardowa za 149,50 zł (zamiast 299 zł)

Alan Wake 2 Deluxe Edition za 171,99 zł (zamiast 343,99 zł)

Assassin’s Creed Rogue Remastered za 36,29 zł (zamiast 120,99 zł)

Assassin’s Creed Mirage za 91,99 zł (zamiast 229,99 zł)

Battlefield 1 za 8,79 zł (zamiast 87,99 zł)

To oczywiście wierzchołek góry lodowej. Jedno jest pewne: wszyscy gracze powinni znaleźć coś dla siebie w gąszczu przecenionych gier.

Sprzęt Xbox taniej

Wypadałoby jednak mieć na czym grać. Z podobnego (i jakże odkrywczego) założenia wychodzi Microsoft, który oferuje na Black Friday 2024 np. konsolę Xbox Series S (wersja odnowiona z certyfikatem) za 899 zł w Microsoft Store.

Taniej można zdobyć również wybrane kontrolery Xbox, np:

Kontroler bezprzewodowy Xbox — wersja specjalna Sky Cipher za 263,20 zł (zamiast 329 zł)

Kontroler bezprzewodowy Xbox — Robot White za 231,20 zł (zamiast 289 zł)

Kontroler bezprzewodowy Xbox — wersja specjalna Fire Vapor za 263,20 zł (zamiast 329 zł)

Co więcej, przy zakupie standardowego kontrolera wariantu z Elite Xbox Design Lab, możesz wykonać bezpłatny grawerunek do 5 grudnia 2024 r.

Źródło: Xbox