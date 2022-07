Miał być jeden z najsmaczniejszych odgrzewanych kotletów od lat, a może skończyć się na jednej z większych wtop. Remake gry Star Wars: Knights of the Old Republic boryka się z bardzo poważnymi problemami.

Wsztrymano prace nad Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Zapowiedzi wszelkiej maści remasterów i remake'ów sprawiają, że niektórym graczom robi się niedobrze. Często to dla twórców najprostsza droga do szybkiego zarobku, aczkolwiek pojawiają się wyjątki. I nadzieją na jeden z nich było potwierdzenie prac nad Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku podczas PlayStation Showcase. Później temat przycichł, a teraz znów ożywa, ale z niepokojącym wydźwiękiem.

Jason Schreier, który z reguły może pochwalić się bardzo dobrymi źródłami, przekazał, iż omawiany projekt tak naprawdę stanął pod znakiem zapytania. Według osób zaznajomionych z projektem boryka się on z bardzo poważnymi problemami. Na tyle, że można mówić nie o opóźnieniu premiery, ale o wstrzymaniu prac.

Kto zajmuje się nową wersją Star Wars: Knights of the Old Republic?

A pracami nad nową wersją bardzo udanej gry z 2003 roku zajmowało się Aspyr Media. Wedle informacji przekazywanych przez Jasona Schreiera, w ostatnim czasie doszło tam do zwolnień, z pracą pożegnali się między innymi dyrektor artystyczny i główny projektant gry. Teraz firma będzie podobno „szukać nowych kontraktów i możliwości rozwoju”. Nie tak dawno w projekt zaangażowano także Sabre Interactive i niewykluczone, że przejmie ono go w całości pod swoje skrzydła.

Początkowo szefostwo Aspyr Media zakładało premierę pod koniec tego roku. Deweloperzy mieli jednak stwierdzić, że teraz bardziej realistycznym celem będzie 2025 rok. To spora rozbieżność.

Będą jednak inne gry w świecie Star Wars

Pozostaje czekać na kolejne informacje w całej sprawie. Nie jest jednak tak, że gracze nie otrzymają wcześniej niczego w świecie Star Wars.

W przyszłym roku pojawić ma się chociażby Star Wars Jedi: Ocalały, kontynuacja Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Tu mówimy o produkcji studia Respawn. Trwają również prace nad Star Wars: Hunters na urządzenia mobilne, które tak samo ma pojawić się w 2023 roku. Grę w omawianym uniwersum tworzy jeszcze Ubisoft z Massive Entertainment, ale tutaj data premiery pozostaje nieznana.

