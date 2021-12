Star Wars: Hunters to kolejna gra w świecie Gwiezdnych Wojen, której debiutu doczekamy się w przyszłym roku. Czas rzucić okiem na to, jak się prezentuje w akcji.

Gra Star Wars: Hunters – darmowa, mobilna i sieciowa

Star Wars: Battlefront 2, szalone Star Wars: Squadrons czy wreszcie Star Wars Jedi: Upadły Zakon – w ostatnich latach pojawiło się kilka naprawdę udanych gier osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ponadto w drodze są jeszcze dwie – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga oraz solidnie odświeżone Star Wars: Knight of the Old Republic. Równocześnie trwają prace nad Star Wars: Hunters, ale po obejrzeniu najnowszego zwiastuna nie spodziewamy się po tym tytule sensacji.

Jakąś popularność na pewno zdobędzie, wszak to darmowa gra osadzona w jednym z najpopularniejszych uniwersów na świecie. Trzeba też mieć świadomość tego, że jest to produkcja nastawiona wyłącznie na rozgrywkę sieciową, a ponadto zmierzająca jedynie na platformy mobilne (wliczając w to grono konsole Nintendo Switch). Mimo wszystko nie wygląda to ani zbyt oryginalnie, ani nawet szczególnie emocjonująco, choć to tylko moje zdanie. Jeśli masz ochotę, to zerknij na poniższy zwiastun i wyrób sobie własną opinię…

Zobacz najnowszy gameplay trailer Star Wars: Hunters

Jak widzisz, w Star Wars: Hunters akcję obserwować będziesz z perspektywy trzeciej osoby i wraz z trzema kompanami staniesz do (zręcznościowej) walki z drugą drużyną, również złożoną z czterech graczy. Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie można odebrać wiadomość, że nie uświadczymy tu żadnych spośród kultowych bohaterów – postacie obecne w grze zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o niej. Jeśli to wszystko trafia w twój gust, to wiedz, że premiera już w przyszłym roku.

Źródło: Zynga, IGN