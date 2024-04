Koniec branżowych plotek - Star Wars Outlaws oficjalnie wychodzi z ukrycia. Ubisoft prezentuje nowy zwiastun i podaje datę premiery gry. Wiemy też, ile kosztuje Star Wars Outlaws.

Szybko poszło, prawda? Od zapowiedzi Star Wars Outlaws, przez serię przecieków, aż po oficjalną datę premiery. Ubisoft wykorzystał miniony pokaz, by przybliżyć graczom najważniejsze informacje o nadchodzącej grze z otwartym światem w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Data premiery Star Wars Outlaws

Oficjalnie Star Wars Outlaws trafi na rynek 30 sierpnia 2024 r. Trzeba przyznać, że Ubisoft nie zamierza próżnować w tym roku: za nami premiera Prince of Persia: The Lost Crown oraz Skull and Bones, przed nami debiut rzeczonego Star Wars Outlaws, a i niewykluczone, że jeszcze w tym roku do tej listy dołączy Assassin’s Creed Red.

Jak to zazwyczaj bywa, w przypadku droższych edycji Star Wars Outlaws niektórzy gracze otrzymają dostęp do gry kilka dni wcześniej. I tu przechodzimy do poszczególnych edycji i ceny gry.

Cena Star Wars Outlaws

Zamówienia przedpremierowe Star Wars Outlaws już ruszyły. Gra kosztuje 289,90 zł na PC, 349 zł na PlayStation 5 i 349,99 zł na Xbox Series X|S. Mowa o standardowej wersji.

Z kolei Star Wars Outlaws Gold Edition to już wydatek 439,90 na PC, 529 zł na PlayStation 5 i 529,99 zł na Xbox Series X|S. Zamawiając przedpremierowe Gold Edition otrzymujemy - poza samą grą - dostęp do gry 3 dni wcześniej, przepustkę sezonową oraz pakiet kosmetyczny Kessel Runner.

Star Wars Outlaws Ultimate Edition kosztuje 539,90 zł na PC, 619 zł na PlayStation 5 i 617,49 zł na Xbox Series X|S w przedsprzedaży. Zawiera to samo co Gold Edition i dodatkowo w tej cenie otrzymamy cyfrowy artbook i dwa pakiety kosmetyczne - czyli łącznie trzy.

Źródło: Ubisoft, zdjęcie otwarcia: YouTube/Star Wars Outlaws: Oficjalny zwiastun fabularny