Pierwszy gameplay Star Wars: Squadrons wreszcie ujrzał światło dzienne. Zobaczcie jak wyglądają najnowsze bitwy kosmiczne w świecie Gwiezdnych wojen.

Pierwszy zwiastun gry Star Wars: Squadrons był efektowny i skutecznie zachęcał do tego, by dać tej grze szansę. Podczas transmitowanego w sieci wydarzenia EA Play Live 2020 mogliśmy wreszcie zobaczyć pierwsze fragmenty autentycznej rozgrywki i – wiecie co? – to wygląda naprawdę świetnie. Już teraz obejrzyjcie gameplay, a przy okazji dowiedzcie się nieco więcej na temat samego tytułu!

Zobacz pierwszy gameplay Star Wars: Squadrons z omówieniem gry:

Jak widać, twórcy postawili na interfejs, będący częścią przedstawionego świata, a konkretnie: kokpitów myśliwców czy bombowców, za których sterami przyjdzie nam zasiąść. Wygląda to nieźle i stanowi zapowiedź, że rozgrywka będzie nie tylko emocjonująca, ale też wymagająca. No właśnie, pomówmy o samej grze.

Star Wars: Squadrons to kampania fabularna…

W Star Wars: Squadrons czeka na nas obszerna kampania fabularna. Zabawę rozpoczynamy od stworzenia dwójki pilotów: jednego reprezentującego Imperium i jednego w barwach Nowej Republiki. Dzięki temu opowieść będziemy mogli poznać z obu perspektyw.

… i sieciowy multiplayer

Nie zabraknie również kilku trybów rozgrywki wieloosobowej, w których mierzyć będą mogli się ze sobą gracze, niezależnie od tego, z jakich urządzeń korzystają. Firma EA zadbała bowiem o cross-play pomiędzy pecetowcami i konsolowcami z PS4 i Xbox One. Mało tego – w tych samych potyczkach wezmą udział gracze bawiący się na standardowych ekranach i ci z goglami VR na oczach.

Bawiąc się online, gracze utworzą 5-osobowe eskadry. Rola, jaką odegramy, będzie zależeć od tego, jaką maszynę wybierzemy. Każda z nich ma inną charakterystykę, a przez to – inne możliwości. Te ostatnie będzie można poszerzać, korzystając z modyfikacji, które kupimy za walutę zarobioną podczas rozgrywki.

Premiera Star Wars: Squadrons już 2 października! Czekacie na ten tytuł?

