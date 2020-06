Światem rządzi tajemnicza organizacja, a tą tajemniczą organizacją rządzisz ty. Tak się sprawy mają w Secret Government – strategii, którą sprawdzić będziemy mogli już za kilka dni.

W Secret Government jesteś tym, który pociąga za sznurki

W Secret Government dowodzenie nad sekretną organizacją obejmujemy w XVII wieku i nie oddamy go aż do czasów współczesnych. Przed nami więc stulecia, których historia zostanie napisana naszymi wyborami. Zarządzając zasobami, rozmieszczając agentów we właściwych strategicznie miejscach czy też prowadząc infiltrację zakrojoną na szeroką skalę, zadecydujemy o losie całej ludzkości.

Choć to my będziemy pociągać za sznurki, z zewnątrz zupełnie nie powinno to tak wyglądać. Dlatego kluczem do sukcesu będzie manipulowanie najpotężniejszymi postaciami na świecie, nie wyłączając z tego grona władców państw i przywódców wojsk. A właściwie: wykorzystanie ich konkretnych zdolności do kreowania świata na swój przepis. Ideologia, klasyfikacja społeczeństwa, podatki... – jest wiele sposobów, by stabilizować lub wręcz przeciwnie: destabilizować system.

Zobacz najnowszy zwiastun Secret Government:

Secret Government – premiera we wczesnym dostępie lada dzień

Już 22 czerwca gra Secret Government trafi do programu wczesnego dostępu na Steamie i w sklepie Muve. Będziemy mogli spróbować swoich sił w czasach angielskiej rewolucji, mierząc się z wrogą tajną organizacją – wrogą nie tylko tej naszej, ale i całemu społeczeństwu. Będzie to rozgrzewka przed pisaniem od nowa historii najważniejszych wydarzeń i największych globalnych konfliktów.

Do tego czasu możemy też testować grę w wersji demo – znajdziemy ją na Steamie.

Źródło: 1C Entertainment, Cenega

