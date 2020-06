P.A.M.E.L.A. nie będzie nas straszyć pojawiającymi się znikąd stworami. Zamiast tego będzie grać na naszych emocjach, nieustannie dającym się odczuć zagrożeniem i niepewnością. A tak właściwie, to robi to już od dziś.

Dziś, po pięciu latach produkcji, na rynku debiutuje P.A.M.E.L.A. – niepokojący survival horror z otwartym światem i intrygującą historią w tle. Gra jest dostępna wyłącznie na PC.

Zobacz najnowszy zwiastun P.A.M.E.L.A. z okazji premiery gry:

Co to jest ta P.A.M.E.L.A.?

P.A.M.E.L.A. zabiera nas na niewielką wyspę, na której znajduje się Eden. To rozrywkowo-handlowe centrum przyszłości, zarządzane przez sztuczną inteligencję imieniem Pamela. Ta może okazać się naszą ostatnią nadzieją, gdy pewnego dnia budzimy się jako ostatni niezainfekowany tajemniczą chorobą mieszkaniec wyspy. Reszta w jej wyniku utraciła całe swoje człowieczeństwo.

Jak się pewnie domyślacie, pomimo charakterystycznego klimatu i ciekawie zapowiadającej się fabuły, P.A.M.E.L.A. jest dość typową przedstawicielką gatunku survival horror, a więc naszym głównym zadaniem jest po prostu przetrwanie. W tym celu będziemy gromadzić zasoby i rozbudowywać swoją bazę. To, co nietypowe, to brak standardowego uzbrojenia, konieczność oszczędzania prądu oraz system manipulowania relacjami pomiędzy 5 frakcjami.

Sprawdź, czy twój komputer jest gotowy na P.A.M.E.L.A. – wymagania

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i5-2300 lub odpowiednik AMD

Pamięć: 8 GB RAM i 4 GB miejsca na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 550 Ti lub odpowiednik Radeon

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4670K lub odpowiednik AMD

Pamięć: 8 GB RAM i 4 GB miejsca na dysku

Karta graficzna: GeForce GTX 970 lub odpowiednik Radeon

To co, podejmujesz wyzwanie?

Źródło: NVYVE, Steam, informacja własna

