Elon Musk zapowiedział wprowadzenie nowej funkcji do łączności Starlink, która pozwoli wezwać pomoc z każdego miejsca na Ziemi. Usługa ma działać całkowicie za darmo, jednak potrzebne są tutaj zgody poszczególnych krajów.

Starlink to satelitarna sieć internetowa stworzona przez firmę SpaceX, której celem jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu w miejscach trudno dostępnych oraz na obszarach wiejskich. Sieć składa się z tysięcy małych satelitów krążących na niskiej orbicie okołoziemskiej, co pozwala na znaczne zmniejszenie opóźnień w przesyłaniu danych w porównaniu do tradycyjnych systemów satelitarnych.

Internet Starlink zyskuje coraz większą popularność na całym świecie dzięki swojej niezawodności i możliwościom działania w miejscach, gdzie tradycyjne połączenia internetowe są niewystarczające lub niedostępne. Projekt ten ma również duży potencjał w kontekście globalnej łączności, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna jest słabo rozwinięta.

Starlink pomoże wezwać pomoc

Niedawno firma SpaceX wysłała na orbitę kolejne satelity. Wśród nich znalazły się nowe modele, które wyposażono w nadajniki pozwalające na komunikację z telefonami komórkowymi, co pozwoli zaoferować funkcję Direct To Cell, czyli usługę dostępu do wiadomości, połączeń i przeglądania Internetu w każdej lokalizacji na Ziemi.

rozwiń

Elon Musk zaproponował, by Starlink zapewniał także usługę wezwania pomocy za pomocą telefonii komórkowej. Co ciekawe, taka usługa miałaby być dostępna na całym świecie i oferowana bezpłatnie.

Właściciel firmy SpaceX argumentuje swój pomysł bezpieczeństwem ludzi:

Nie może być sytuacji, w której ktoś umiera, ponieważ zapomniał lub nie był w stanie za to zapłacić.

Warto jednak zauważyć, że usługa ta opierałaby się na wykorzystaniu pasma komórkowego, co oznacza, że każdy kraj musiałby udzielić zgody na jej działanie na swoim terytorium. Wprowadzenie usługi będzie więc wymagało uzyskania aprobaty ze strony rządów poszczególnych państw. Czy tak się stanie? Czas pokaże.

foto: Adobe Stock