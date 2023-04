SpaceX ma godzinę, aby wystrzelić swój statek kosmiczny Starship SN24 i rakietę Super Heavy w dniu 20 kwietnia. Tak krótkie jest okno, które zaczyna się o 15:28 czasu polskiego.

Pierwszy lot testowy potrwa aż 90 minut, podczas którego Starship osiągnie niesamowitą wysokość około 234 km, okrąży większość Ziemi i wyląduje na Oceanie Spokojnym, zaledwie 225 km od wybrzeża Hawajów. A rakieta Super Heavy wyląduje w Zatoce Meksykańskiej!

Budowa rakiety Starship

Starship to niesamowite dzieło inżynierii stworzone przez SpaceX, zdolne do uniesienia aż 250 ton ładunku na orbitę okołoziemską, co czyni go największym i najpotężniejszym statkiem kosmicznym w historii! A co więcej, jest to pierwszy statek zaprojektowany w pełni do wielokrotnego użytku, co oznacza, że będzie mógł przemierzać kosmiczną przestrzeń wielokrotnie! Składa się z dwóch części: pierwszego członu o nazwie Super Heavy i drugiego o nazwie Starship, a oba są napędzane przez silniki Raptor, które spalają ciekły tlen i ciekły metan w bardzo wydajnym cyklu stopniowego spalania z pełnym przepływem.

Ten niesamowity statek kosmiczny, który ma 119 metrów wysokości i 9 metrów średnicy, jest wyposażony w sześciokątne czarne płytki ceramiczne, które zapewniają mu ochronę podczas powrotu do atmosfery z powrotem na Ziemię. A rakieta Super Heavy, która ma aż 33 silniki Raptor, jest cylindryczna i wyposażona w cztery stabilizatory na dole i jeden na górze - niesamowite!

Ta rakieta umożliwi nam podróże na Marsa

Ale co najważniejsze, Starship to nasza brama do kosmosu, zapewni nam możliwość przemieszczania się na Księżyc i Marsa! Może przewieźć aż 150 ton ładunku na niską orbitę okołoziemską w konfiguracji wielokrotnego użytku i aż 250 ton w konfiguracji jednorazowej. A to oznacza, że koszt każdego lotu będzie dużo niższy niż wcześniej! Można go też tankować na orbicie przed podróżą na Księżyc i Marsa - czego chcieć więcej?

Gdzie oglądać start rakiety Starship?

Czy start się uda? Czy nie będzie komplikacji? O tym przekonamy się już za parę chwil SpaceX przeprowadzi transmisję internetową na żywo. Oglądać można ja tu. Początek o 14:45.