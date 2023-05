Allegro rusza z nową edycją festiwalu Smart! Week, która obejmuje tysiące produktów w niższych cenach. Nim rozpocznie się właściwa promocja, warto zwrócić uwagę na ciekawe oferty na elektronikę.

Płatna współpraca z marką Allegro

Allegro Smart Week 2023 to festiwal promocji dla łowców okazji – organizatorzy przygotowali tysiące produktów w cenach obniżonych nawet o 50%. Co ważne, Allegro na wybrane produkty zapewnia gwarancję najniższej ceny - będzie przy nich oznaczenie "gwarancja najniższej ceny". Oznacza to, że danego sprzętu nie kupimy nigdzie indziej w niższej cenie (a jeśli kupimy, to różnicę otrzymamy w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro).

Każdy z użytkowników powinien znaleźć coś dla siebie, jednak najlepsze oferty są dostępne dla użytkowników Allegro Smart!. Z tej też okazji przygotowano promocję - nowi i obecni klienci mogą wykupić roczną subskrypcję Smart! w cenie niższej o 10 zł.

* Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden okres rozliczeniowy Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Elektronika w dobrych cenach

Festiwal Smart! Week potrwa od 15 do 21 maja, ale klienci Allegro otrzymają wcześniejszy dostęp do specjalnych ofert, które dostępne będą jedynie w aplikacji od popołudnia w piątek do północy w niedzielę. Czym warto się zainteresować?

Joyroom 20000 mAh to pojemny powerbank, który sprawdzi się jako dodatkowe zasilanie dla smartfonów i tabletów. Urządzenie zostało wyposażone w trzy porty USB (dwa standardowe i jeden typu C), a także czytelny wyświetlacz LED, dzięki któremu można kontrolować poziom naładowania baterii. Standardowo powerbank kosztuje 89 zł, ale w akcji Smart można go kupić za 79 zł.

Medion MD 10065 to niedrogi robot sprzątający, który pozwoli w prosty i szybki sposób wyczyścić mieszkanie. Urządzenie wykrywa przeszkody, a do tego zmieści się pod meblami. Wbudowana bateria wystarcza nawet na 90 minut pracy. Robot standardowo kosztuje 290 zł, ale w promocji można go kupić za 249 zł.

Z ciekawych ofert warto jeszcze zwrócić uwagę na hulajnogę dla dzieci MOVINO VIBE. Pojazd został przystosowany do użytkowników o wzroście 110 - 152 cm, więc nada się dla małych dzieci, które dopiero zaczynają zabawę z hulajnogami. Konstrukcja oferuje nisko zawieszony podest, a do tego cechuje się niewielką wagą (tylko 2,9 kg). Standardowa cena to 229 zł, ale w promocji można ją kupić za 199 zł.

