Z pozoru wygląda jak ciężarówka ze standardowym kontenerem do przewożenia m.in. odpadów. W praktyce jednak jego zastosowanie jest inne – nowy samochód straży pożarnej to odpowiedź na rozwój elektromobilności w Polsce.

Samochodów elektrycznych na polskich drogach stale przybywa. To oznacza, że coraz częściej mogą pojawiać się pożary aut na prąd, które palą się nieco inaczej w porównaniu z ich spalinowymi odpowiednikami. Właśnie dlatego jednostki straży pożarnej w największych polskich miastach otrzymały specjalne pojazdy. Mają posłużyć do gaszenia pożarów samochodów elektrycznych.

Nowe technologie wymagają nowych rozwiązań

Auta napędzane energią elektryczną palą się w zupełnie inny sposób niż klasyczne “spalinówki”. W przypadku tych drugich zwykle do ugaszenia wystarczające jest odcięcie dostępu do tlenu i generalnie cały proces trwa niedługo. Pożary elektryków są natomiast “chemiczne”. Wyposażenie ich w baterie litowo-jonowe jest ważne z punktu widzenia ogólnej użyteczności samochodu (gromadzą dużo energii, co przekłada się na zasięg pojazdu), jednak ich wadą jest podatność na wysoką temperaturę, która może wywołać pożar.

Z uwagi na ilość zgromadzonej energii w ogniwach akumulatorowych i jej powolne uwalniane podczas awarii, pożary samochodów elektrycznych często trwają długie godziny i mogą postępować bez dostępu do tlenu. Właśnie dla takich sytuacji stworzono specjalne kontenery wypełniane wodą, w których zatapia się płonącego elektryka.

Straż pożarna będzie stopniowo powiększać swoją flotę

Na ten moment “obdarowane” specjalnymi kontenerami do gaszenia pożarów aut elektrycznych zostały trzy miasta w Polsce: Warszawa, Wrocław oraz Kraków. Oznacza to, że do służby trafiły tylko trzy takie pojazdy.

Dlaczego tak mało? Wynika to przede wszystkim z nadal niskiej ilości aut napędzanych na prąd na polskim rynku. Obecnie jest to ponad 30 tys. egzemplarzy, a zgodnie ze statystykami z 2022 r.: rok temu w Polsce spłonęło 10 samochodów elektrycznych. To zatem marginalna liczba, która – choć problem pożarów istnieje – wskazuje, że obecność bardziej rozbudowanego taboru straży pożarnej jest niepotrzebna.