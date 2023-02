Norwegia jest znana w Europie z ogromnego zainteresowania samochodami elektrycznymi. Jeszcze w 2022 r. aż 8 na 10 zarejestrowanych tam aut stanowiły pojazdy napędzane na prąd. Sytuacja jednak zmieniła się dramatycznie w 2023 r. Z czego to wynika?

Jak donosi portal InsideEVs, tak słabego wyniku Norwegowie nie mieli już od ponad 60 lat. Mowa o rekordowo niskiej liczbie zarejestrowanych nowych samochodów w pierwszym miesiącu 2023 r. Wówczas było to tylko 1860 egzemplarzy i oznacza spadek o 95 proc. w porównaniu do grudnia 2022 r (ponad 39 tys. rejestracji). Skąd tak drastyczna zmiana? Okazuje się, że Norwegowie nie chcą na razie kupować samochodów, bo na ich zakup wprowadzono wysoki podatek.

Nie chcą elektryków, bo znacznie podniosła się ich cena

Wraz z początkiem 2023 r. w Norwegii zaczęła obowiązywać stawka VAT wynosząca 25 proc. dla samochodów, których wartość przekracza 500 tys. NOK (równowartość ok. 220 tys. zł). To o tyle znacząca informacja, bo jeszcze w minionym roku stawka VAT była równa 0 proc. Oprócz tego, rząd Norwegii wprowadził nowy podatek, którego wysokość zależy od masy samochodów. Nie jest to dobry zwiastun wysokiej sprzedaży elektryków w nadchodzących miesiącach, bo te - w porównaniu ze swoimi spalinowymi odpowiednikami - są istotnie cięższe, a co za tym idzie - będą jeszcze droższe w zakupie.

Producenci samochodów rezygnują ze sprzedaży “spalinówek” w Norwegii

Pierwszym takim producentem, który wycofał z oferty auta napędzane płynnymi paliwami jest Hyundai. Wraz z początkiem 2023 r. Norwegowie kupią już tylko elektryka z logo koreańskiego producenta na masce. Podobnie będzie w przypadku Volkswagena, który zapowiedział wycofanie ze sprzedaży “spalinówek” już w przyszłym roku.

Rezygnacja ze sprzedaży samochodów napędzanych konwencjonalnym paliwem oznacza, że Norwegowie siłą rzeczy będą zmuszeni do wyboru aut elektrycznych. Istotne jednak, że zamawiając nowe e-samochody w nadchodzących miesiącach, klienci zapłacą dużo więcej w porównaniu z rokiem 2022.