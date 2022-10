Wiedźmin Netfliksa pożegna się z kluczowym aktorem serialu!

Choć trzeci sezon Wiedźmina jeszcze nie został opublikowany na platformie Netflix, to streamingowy gigant ogłosił nagłą zmianę jednego z czołowych aktorów serialu. Aż przykro czytać, że do tego doszło…

Serial oparty o prozę Sapkowskiego spotkał się z mieszanymi uczuciami. Jedni byli zachwyceni tą adaptacją, inni uważają to za abominację cyklu o Geralcie z Rivii. Większość natomiast docenia niektórych aktorów z obsady, na czele z samym odtwórcą roli Białego Wilka - Henrym Cavillem. Niestety, aktor dzisiaj oznajmił, że kończy współpracę z Netfliksem!

Henry Cavill żegna się z rolą Geralta z Rivii w serialu Wiedźmin Netfliksa!

W czwartym sezonie Henry Cavill przekazuję swoją rolę w ręce Liama Hemswortha, który zostanie nowym odtwórcą roli Białego Wilka. Sam aktor w taki sposób opisuje swoją decyzję:

Moja podróż jako Geralt z Rivii była wypełniona zarówno potworami, jak i przygodami. Niestety, odkładam swój medalion i miecze od 4. sezonu. W moim zastępstwie [pojawi się] fantastyczny Liam Hemsworth, który przejmie płaszcz Białego Wilka. Podobnie jak w przypadku największych postaci literackich, przekazuję pochodnię z szacunkiem i radością dla czasu spędzonego na wcielaniu się w Geralta. [Pragnę] zobaczyć, jak Liam podejmie się tej najbardziej fascynującej i zniuansowanej roli. Liam, mój drogi, ta postać ma tak wspaniałą głębię - ciesz się zgłębianiem [tej roli] i przekonaj się, co możesz znaleźć.

Sam Hemsworth natomiast opisuje swój zachwyt, wynikający z możliwości przejęcia tej roli: "Jako fan Wiedźmina nie mogę się doczekać możliwości zagrania Geralta z Rivii. […] Henry Cavill był niesamowitym Geraltem i jestem zaszczycony, że wręcza mi lejce oraz ostrza Białego Wilka, na kolejny rozdział jego przygody. Henry, od lat jestem twoim fanem i natchniony tym, co wniosłeś do tej wspaniałej postaci. Może i mam przed sobą wyzwanie, by Ci dorównać, ale jestem naprawdę podekscytowany, że wkroczę do świata Wiedźmina."

Jeżeli ktoś z czytających nie do końca kojarzy, kim jest Liam Hemsworth, to jest on aktorem znanym chociażby z takich filmów jak „Igrzyska śmierci”, „Projektantka”, czy „Niezniszczalni 2” . Jest on również bratem Chrisa Hemswortha, znanego jako Thor z filmów Marvela.

Jeżeli chodzi natomiast o przyczynę odejścia Henrego Cavilla z serialu, to chodzi m.in. o jego powrót do roli Supermana w uniwersum DC. Nieoficjalnie mówi się również o burzliwych relacjach na planie Wiedźmina – Henry hołdował ponoć temu, by serial był jak najbliżej cyklu książek, a showrunnerka miała w tej kwestii inne zdanie (co zapewne widać w samym serialu). A co Wy o tym wszystkim myślicie? Jak zmiana głównej roli wpłynie na dalszy odbiór serialu? Dajcie znać w ankiecie i komentarzach!

Źródło: Netflix, Twitter