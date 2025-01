Lecący Superman na nowym zwiastunie. Twórcy wzięli przykład z najlepszych

Studio DC opublikowało nowy zwiastun "Supermana", który zawiera kilka niepublikowanych wcześniej scen. W tym prawdopodobnie tę najbardziej oczekiwaną.

Pierwszy kinowy zwiastun “Supermana” ujrzał światło dzienne w grudniu i szybko stał się najlepiej oglądaną zapowiedzią w historii całego Warner Bros. Jako że mieliśmy do czynienia jedynie z teaserem, był on dość oszczędny w sceny ukazujące głównego bohatera w akcji.

Teraz twórcy pokazali spot przeznaczony do emisji w telewizji. Choć jest on znacznie krótszy od kinowego, to zawiera nowe ujęcia.

"Superman" - nowy zwiastun. Wreszcie możemy zobaczyć lecącego bohatera

Nowy spot z Supermanem możecie obejrzeć poniżej. Kilkusekundowa scena z lotem znajduje się na samym końcu.

Reżyser widowiska, James Gunn, zdradził w jednym z wywiadów, że nakazał swojej ekipie położenie dużego nacisku na sceny ukazujące Supermana w powietrzu. Filmowcy czerpali inspirację z filmu "Top Gun: Maverick", który zasłynął ze znakomitego uchwycenia pędzących myśliwców.

Kinową premierę “Supermana” zaplanowano na 11 lipca. Będzie to filmowe otwarcie nadzorowanego przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana uniwersum nazwanego DCU.