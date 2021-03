Prezentujemy wam sześć sposobów, w jakie można wykorzystać VPN marki Surfshark w domowych i nie tylko domowych zastosowaniach. Krok po kroku instruujemy co należy zrobić by osiągnąć zamierzony efekt.

O tym dlaczego warto mieć dostęp do aplikacji VPN napisaliśmy w tym obszernym materiale. Być może zachęcił on was do skorzystania z proponowanego tamże programu Surfshark VPN.

By połączyć się z siecią poprzez VPN bez zbędnych ceregieli, uruchamiamy Surfshark VPN i na zakładce Lokalizacje klikamy na Połącz. By aktywować dodatkowo ochronę przez złośliwym oprogramowaniem na zakładce Funkcje włączamy suwakiem CleanWeb

Jeśli nie rozgryźliście tej aplikacji lub chcecie przykładów na praktyczne zastosowanie tego narzędzia oto one.

Jakie jest moje IP? Kim jestem przy stosowaniu VPN? Jeśli jesteśmy połączeni bezpośrednio z internetem, bez routera, adres IP poznamy otwierając w systemie Windows Ustawienia / Sieć i internet, a następnie klikając na Właściwości przy nazwie naszego połączenia. Otworzy się okno z podsumowaniem, w którym w części Właściwości w polu Adres IPv4 jest podane nasze IP. Jeśli korzystamy z modemu kablowego lub innego urządzenia dostępowego z funkcją routera lub samego routera, odpowiedni adres IP znajdziemy najczęściej na zakładce z informacjami o połączeniu internetowym WAN. Gdy korzystamy z Surfshark VPN sprawa jest jeszcze prostsza. Na zakładce Lokalizacje po prawej stronie zobaczymy wysuwaną zakładkę Nie połączono lub Połączono gdy korzystamy z VPN. Na niej podany jest nasz aktualny adres IP, tak jak widzą go usługi w internecie. Informacje o naszym adresie IP poznamy poprzez stronę whatsmyip.com, wystarczy ją otworzyć, by zobaczyć potrzebne informacje.

Wybieramy optymalne połączenie VPN

Gdy chcemy łączyć się z internetem nawet z zastosowaniem VPN, potrzebne może być wymuszenie konkretnego miejsca. Surfashark VPN oferuje nam tutaj kilka opcji.

Pierwsza to wybór najbliższego kraju (dla nas będzie to prawdopodobnie Polska) lub najszybszego serwera. W tym celu na zakładce Lokalizacje, na pasku Połącz klikamy na ikonkę hamburgera i wybieramy odpowiednią dla nas opcję.

Druga możliwość to skorzystanie z dowolnej lokalizacji. Na zakładce Lokalizacje / Lokalizacje wyświetlone są proponowane przez Surfshark serwery VPN wraz z krajem, ewentualnie miastem. Wystarczy wybrać daną pozycję by nawiązać połączenie. Lista ostatnio wykorzystywanych lokalizacji widoczna jest w części Ostatnio stosowane.

Unikamy połączeń innych niż poprzez VPN

Choć po uruchomieniu VPN przejmuje on ruch z i do naszego komputera, routera lub innego urządzenia, może zdarzyć się jego awaria. Sprawi ona, że utracimy zabezpieczenie jakie daje nam VPN choć program będzie wciąż sprawiał wrażenie funkcjonującego. Może też wystąpić taka sytuacja, że szkodliwe narzędzie spróbuje podjąć połączenie bez pośrednictwa VPN o czym oczywiście nas nie poinformuje.

Surfshark VPN dysponuje narzędziem Kill Switch, które natychmiast przerywa wszelką komunikację sieciową, gdy wystąpią problemy z tunelem VPN. Ubocznym skutkiem tej funkcji jest blokowanie wszelkiej łączności odbywającej się poza VPN. W ten sposób zagwarantujemy nie tylko działanie Surfshark VPN, ale i bezpieczeństwo komputera.

Jak dobrać odpowiednie połączenie VPN dla naszych oczekiwań? Jeśli chcemy skorzystać z serwisu VoD, który nie jest dostępny w naszym kraju, poszukać atrakcyjniejszych ofert cenowych w sklepach czy na wyjazdy turystyczne, należy upewnić się w jakim kraju działa dana usługa lub jakie są kryteria oceny użytkownika. Czasem wystarczy po prostu połączyć się z losowego adresu by zyskać korzyści, ale mogą być też konieczne ponawiane próby z innymi serwerami. Po prostu trzeba wykazać się cierpliwością.

Łączymy się z Gmail poprzez Outlook i VPN czyli statyczne IP

Jeśli korzystamy z usługi Gmail i sprawdzamy pocztę poprzez Outlook po aktywowaniu połączenia VPN, próba sprawdzenia poczty będzie odrzucona przez serwer. To konsekwencja restrykcyjnych mechanizmów Google, które analizują na bieżąco naszą aktywność. Jeśli mamy ustawione sprawdzanie poczty regularnie, połączenie z innego kraju jest klasyfikowane jako podejrzane.

Domyślnie IP jakie uzyskamy przy połączeniu VPN jest losowe. Jeśli chcemy by było ono zawsze to samo, należy skorzystać z opcji statycznego adresu IP

Zapobiec temu możemy na dwa sposoby. Albo łączymy się poprzez przeglądarkę i ignorujemy komunikat, że połączenie jest podejrzane, albo wybieramy połączenie VPN ze statycznym IP. Wtedy jeśli będziemy łączyć się z Google regularnie, ten adres nie będzie uznany za podejrzany.

W Surfshark VPN na zakładce Lokalizacje / Statyczny adres IP mamy do wyboru propozycje łącz z IP, które nie zmienia się przy kolejnych sesjach VPN.

Oglądamy filmy na Netflixie poprzez VPN

Surfshark VPN jest zoptymalizowany pod kątem Netflixa tak że nie musimy wybierać konkretnego serwera by móc oglądać filmy. Jednak ze względu na obsługę 15 różnych bibliotek Netflixa połączenie z pewnymi krajami pozwoli na dostęp tylko do lokalnej w danym miejscu biblioteki.

Te kraje to USA, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Norwegia, Niemcy, Australia, Japonia, Południowa Korea, Polska, Francja, Kanada, Turcja, Szwecja, Singapur, Holandia, Taiwan, Portugalia i Hiszpania. Połączenia z innymi krajami będą traktowane tak jak logowanie się do Netflixa z terenu USA.

Wykluczamy wybrane adresy z połączenia VPN

Korzyści jakie daje VPN czasem trudno pogodzić z funkcjonowaniem witryn, które już same bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii identyfikacji użytkownika i jego bezpieczeństwa. Może więc zajść taka sytuacja, że niektóre połączenie będą musiały być wykluczone z VPN.

W tym celu na zakładce Funkcje należy wybrać narzędzie Whitelister. Mamy w nim możliwość wyboru aplikacji lub witryny, którą chcemy użyć bez stosowania VPN. Zależnie od wybranej opcji aktywujemy funkcję suwakiem Omin VPN.

Dla aplikacji wystarczy zaznaczyć wykluczaną aplikację na liście, ewentualnie dodać ją ręcznie gdy nie została wykryta przez Surfshark VPN. Dla witryn musimy od razu podać taką, z którą chcemy łączyć się bez VPN.

Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba oczywiście pamiętać, że w ten sposób świadomie rezygnujemy z ochrony jaką daje Surfshark VPN.

Łączymy się poprzez dwa serwery VPN jednocześnie

Gdy zależy nam na jak najgłębszej anonimizacji połączenia, na przykład w sytuacji gdy robimy przegląd internetu we wrażliwych sprawach, pomocne może być łączenie Multihop. Na zakładce Lokalizacje w Surfshark VPN wymieramy jedną z proponowanych opcji.

Multihop działa w ten sposób, że najpierw łączymy się z jednym krajem, stamtąd połączenie realizowane jest ponownie przez VPN z serwerem w drugim kraju, a dopiero wtedy następuje ostateczne odpytanie docelowej strony.

Mimo niewątpliwych zalet Multihop nie jest zalecane jako ciągły sposób na połączenie z internetem. Nie tylko ze względu na możliwe obniżenie przepustowości łącz do i od nas, ale także z powodu mniejszej stabilności takiego połączenia niż zwykłego połączenia przez pojedynczy serwer VPN.

Angielskojęzyczna, ale przydatna pomoc Surfshark VPN

Jeśli w trakcje korzystania z Surfshark VPN napotkacie problemy, których nie da się wytłumaczyć z pomocą powyższych porad, zawsze pozostaje rozbudowany system wsparcia i funkcja czatu na żywo z pracownikami Surfshark (Live Chat).

Tekst powstał we współpracy z Surfshark

