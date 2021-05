Już dzisiaj poznamy najnowszy zegarek sportowy Suunto. Zapraszamy o godzinie 11.00, kiedy to odbędzie się transmisja premierowego wydarzenia. To może być wielka rzecz.

Nadciąga nowy sportowy zegarek Suunto

Jeśli chodzi o zegarki sportowe, to Suunto niewątpliwie jest jednym z najważniejszych graczy. Jego modele regularnie goszczą w naszym rankingu, oferując profesjonalne wsparcie nawet w amatorskim treningu. Dzisiaj fiński producent pochwali się swoim najnowszym dziełem i choćby z powodu, o którym dopiero co wspomnieliśmy, my nie możemy się doczekać, by go zobaczyć. Jeśli podzielasz ten entuzjazm, to koniecznie bądź tutaj we wtorek, 25 maja, o godzinie 11.00.

Oglądaj z nami premierę nowego zegarka Suunto – 25 maja, godz. 11.00:

Aktualnie na rodzinę zegarków sportowych Suunto składają się: Suunto 9, Suunto 7, Suunto 5, Suunto 3, Suunto Core i Suunto Traverse. Ciekawe, czy Finowie pokażą nowego członka którejś z tych serii, czy też zobaczymy zupełnie nowy model. Prawie na pewno jednak będzie to gadżet multisportowy, bo na materiałach promocyjnych widzimy i biegacza, i rowerzystkę, i wędrowca. Masz jakiś typ albo życzenie?

Źródło: Suunto