To najsmuklejszy, a zarazem najbardziej wytrzymały zegarek sportowy w ofercie fińskiego producenta. Suunto 9 Peak jest też doskonale wyposażony, dzięki czemu z powodzeniem może ci towarzyszyć w terenowych przygodach i najrozmaitszych sportowych aktywnościach.

Suunto 9 Peak to (dyskretny) zegarek sportowy

Suunto 9 Peak ma wyjątkowo smukły i lekki design. Ten zegarek sportowy ma być wygodny, a równocześnie dobrze się prezentować. Możesz dostosować jego styl do siebie, wybierając jeden z trzech pasków: silikonowy (dobry na regularne treningi), skórzany (idealny na co dzień) oraz wykonany z mikrofibry (na intensywne wyprawy). Przy tym wszystkim gadżet jest też wytrzymały – ma szafirowe szkło i (w zależności od wybranej wersji) tytanową lub stalową konstrukcję. Chodzi o to, by nic nie przeszkadzało ci podczas twoich przygód.

Gdy uniesiesz nadgarstek, ekran automatycznie się podświetli – nie musisz więc robić nic więcej, by sprawdzić godzinę i podejrzeć kluczowe parametry podczas treningu. Skoro już do tego dotarliśmy, to czas na kilka słów na ten temat. Zegarek Suunto 9 Peak monitoruje puls, mierzy natlenienie krwi i śledzi wyniki w ponad 80 trybach sportowych (to między innymi bieganie, kolarstwo, pływanie i narciarstwo). Jest też wyposażony w GPS i barometr, a do tego cechuje się wodoszczelnością (100 m).

Wyciągnij wszystko, osiągaj więcej

Możesz liczyć na stały dostęp do najnowszej wersji oprogramowania. Jest tak dzięki kolejnej nowości wprowadzonej w modelu Suunto 9 Peak, a mianowicie: bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania (Over The Air). Niezmiennie możesz również sparować zegarek z aplikacją mobilną, aby wygodnie przeglądać dane, śledzić swoje postępy i udostępniać wyniki. Z tego samego poziomu zaplanujesz trasę swojej kolejnej wycieczki (i poznasz przy okazji najciekawsze punkty w okolicy).

Na koniec trzeba by odpowiedzieć na dwa istotne pytania. Ile Suunto 9 Peak wytrzyma między ładowaniami? Mniej więcej dobę w pełnym trybie sportowym z włączonym GPS-em lub tydzień w trybie wycieczki. A jaka jest cena? Od około 2500 złotych do niespełna 3200 zł.

Źródło: Suunto