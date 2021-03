Polar Ignite 2 i Vantage M2 to zegarki sportowe, które nie muszą wstydzić się swojej funkcjonalności przed smartwatchami. Mają sporo do zaoferowania podczas treningów, ale też w czasie wolnym.

Polar Ignite 2 i Vantage M2 – zegarki sportowe, a właściwie sportowe smartwatche

Jeden i drugi prezentuje się świetnie – Polar Ignite 2 idzie bardziej w kierunku eleganckiej stylistyki, Polar Vantage M2 zaś ma zdecydowanie sportowy charakter. Jeden i drugi może też pochwalić się szeroką funkcjonalnością – jako zegarek sportowy, ale też wszechstronny smartwatch.

Obydwa nowe zegarki precyzyjnie mierzą puls i mogą też dokładnie określać prędkość i dystans za pomocą wbudowanego GPS-a. Ten ostatni pozwala też na zapis śladu trasy. FitSpark i Podsumowanie Tygodnia to funkcje zapewniające propozycje spersonalizowanych treningów i dostęp do statystyk ułatwiających monitorowanie postępów. Z kolei Sleep Plus Stages i Nightly Recharge informują o jakości snu i stanie regeneracji.

Co jeszcze oferują zegarki Polar Ignite 2 i Vantage M2?

Polar Ignite 2 dodatkowo pozwala ci prowadzić ćwiczenia oddechowe, by dbać nie tylko o ciało, ale i umysł. Ma też specjalny tryb nadawania tętna, w którym informacje o pulsie są przesyłane do innych urządzeń. Zegarek działa 5 dni między ładowaniami i poza treningami oferuje również powiadomienia ze smartfona, raporty pogodowe czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Tę samą „smartwatchową” funkcjonalność oferuje Polar Vantage M2. To jednak propozycja dla bardziej wymagających użytkowników – z dodatkowym programem treningu biegowego, zaawansowanym narzędziem Training Load Pro informującym o stanie regeneracji oraz funkcją Fuel Wise, która daje wskazówki na temat uzupełnienia węglowodanów czy płynów. Jeśli chodzi o czas pracy, to wynosi on około 4 dni.

„Polar zapewnia bardziej holistyczne podejście do sportu niż ktokolwiek inny na rynku, skupiając się zarówno na kondycji fizycznej jak i psychicznej swoich użytkowników. Zaprojektowaliśmy nowy Polar Ignite 2 oraz Vantage M2 tak, by właśnie to im umożliwić – lepsze zrozumienie swojego organizmu i poprawę wyników. Dodaliśmy rozwiązania i funkcje niezbędne, by odnaleźć w sobie moc w 2021 roku” – powiedział Tomi Saario, dyrektor generalny firmy Polar.

Ile kosztują smartwatche Polar Ignite 2 i Vantage M2? Cena jest w porządku

Nowe zegarki trafią do sklepów lada chwila, a ich ceny wyniosą 1049 zł za Polar Ignite 2 oraz 1349 zł za Polar Vantage M2.

Źródło: Polar, informacja własna

