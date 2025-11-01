Dostępna w internecie interaktywna mapa pokazuje, jak będzie wyglądała nasza planeta w 2050 r. Pozwala przyjrzeć się m.in. najbardziej interesującej nas Polsce, która w przyszłości także mocno się zmieni.

Naukowcy z Clark University, współpracujący przy tworzeniu mapy, wskazują, że przyszłość Ziemi będzie kształtowana zarówno przez rozwój technologii, jak i zmieniający się klimat. Mapa została opracowana na podstawie aktualnych danych dotyczących pokrycia terenu oraz szybkości zachodzących zmian, by pokazać, jak powierzchnia Ziemi będzie wyglądała w 2050 r.

Świat 2050 r. - interaktywna mapa

Interaktywne narzędzie, dostępne online na tej stronie internetowej, umożliwia łatwe porównanie aktualnego pokrycia terenu z prognozami na 2050 r. Dzięki prostemu menu i wbudowanemu suwakowi można szybko zobaczyć zmiany, które zajdą w ekosystemach leśnych i terenach uprawnych.

Mapa wykorzystuje różne kolory do przedstawienia poszczególnych typów terenów. W tym systemie kolorów dominują następujące barwy:

różowy oznacza tereny uprawne

oznacza tereny uprawne żółty dla użytków zielonych

dla użytków zielonych jasnozielony wskazuje na lasy liściaste

wskazuje na lasy liściaste ciemnozielony symbolizuje lasy iglaste i zimozielone

symbolizuje lasy iglaste i zimozielone szarobiały odnosi się do obszarów z rzadką roślinnością

odnosi się do obszarów z rzadką roślinnością beżowy obejmuje tereny bez roślinności

obejmuje tereny bez roślinności miętowy pokazuje tereny zalewowe

pokazuje tereny zalewowe czerwony na mapie to obszary zurbanizowane

Zmiany w Polsce. Co nas czeka?

Analizy omawianej mapy wskazują, że wiele regionów odczuje znaczące zmiany. W przypadku Polski na największą uwagę zasługuje wybrzeże. W miejscu obecnych terenów zielonych mogą pojawić się nowe pola uprawne. W odleglejszej perspektywie problemem może być podnoszący się poziom mórz, który staje się poważnym zagrożeniem dla wielu nadmorskich regionów w Europie.

Zdaniem naukowców, najbardziej narażone na zmiany są te miejsca, w które do tej pory człowiek ingerował w najmniejszym stopniu. Będą odczuwać nie tylko konsekwencje zmian klimatycznych, ale także procesów wynikających z rozwoju rolnictwa czy technologii, pod które potrzebne będą dodatkowe lokalizacje.



Wedle prognoz duże zmiany (i ubytek terenów zielonych) czekają polskie wybrzeże.

Autorzy mapy podkreślają, iż "zrozumienie dotychczasowych zmian daje szansę na stworzenie zrównoważonej przyszłości". Przemiany, które będą miały miejsce, mogą stanowić fundament dla lepszego zrozumienia potrzeb naszej planety w nadchodzących dziesięcioleciach.