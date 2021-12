Neon Abyss nie jest może największym i najbardziej rozpoznawalnym tytułem, ale nie wypada się zniechęcać. Może zyskać przy bliższym poznaniu.

Neon Abyss za darmo na Epic Games Store

Wczoraj, zgodnie z przypuszczeniami, ze sporym przytupem i przeciążonymi serwerami wystartowała świąteczna wyprzedaż na Epic Games Store. Wśród przygotowanych atrakcji są między innymi darmowe gry, łącznie będzie ich aż 15. Zaczęło się od Shenmue 3, kolejne 24 godziny należą natomiast do Neon Abyss. Wszyscy zainteresowani mogą przypisywać grę do swojego konta do 18 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Neon Abyss. Co to za gra?

Jednego dziś Epic Games Store zarzucić nie można. Nie wrzucił do oferty starej gry, bo premiera Neon Abyss odbyła się w lipcu 2020 roku. Przygotowało ją niezależne studio Veewo Games, a wydało lepiej znane Team17.

Cóż to za propozycja jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki? Opisując ją najkrócej wypada stwierdzić, że platformówka roguelike. Fabularnie, wcielając się w członka oddziału stworzonego przez Hadesa należy zinfiltrować Otchłań i uporać się z Nowymi Bogami. Nie bez znaczenia jest zastosowany przez twórców system ewolucji lochów, który znacząco urozmaica zmagania. Najlepiej odnaleźć powinni się tutaj sympatycy dynamicznej akcji, bo z takową trzeba się liczyć. Średnia ocen z recenzji dobiła do dość solidnych 74%.

Źródło: Epic Games Store, Team17