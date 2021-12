Podobnie jak przed rokiem Epic Games Store chce zabawić się w Mikołaja. I to wcale nie w złego, ale w naprawdę hojnego.

Świąteczna wyprzedaż i inne atrakcje w Epic Games Store

Nie myliliśmy się pisząc jakiś czas temu, że Epic Games Store również w tym roku rozda 15 darmowych gier. Tak jak można było się spodziewać, będzie to część świątecznej wyprzedaży, która przyniesie naprawdę sporo atrakcji. Dziś je potwierdzono.

I od razu okazuje się, że Epic Games Store wcale nie ma tak niewielu użytkowników, bo pojawiły się problemy z serwerami. Zainteresowanie nie dziwi, bo naprawdę można będzie się obłowić. Świąteczna wyprzedaż 2021 potrwa do 6 stycznia. W jej ramach oferowane są różnego rodzaju produkcje (1300 gier, edycji i dodatków) z rabatami od 10% do aż 75%.

Nie zabraknie też kuponów uatrakcyjniających świąteczną wyprzedaż. Do każdej kupowanej pełnej wersji gry o wartości powyżej 59,99 złotych sklep dorzuci kupon o wartości 40 złotych. I co ważne, ich liczba jest nieograniczona, nie trzeba śpieszyć się z zakupami. Pojawią się również bonusy w postaci cyfrowych przedmiotów kosmetycznych. Do wykorzystania w m. in. Fortnite, Rocket League czy Warframe.

Epic Games Store rozda 15 darmowych gier, dziś Shenmue 3

No i to na co wielu czekało z największymi nadziejami. Krem de la krem całej oferty. Od dziś przez kilkanaście dni rozdawane będą darmowe gry. Łącznie pojawi się 15 takich propozycji. Od czego zaczynamy?

Nieoficjalne doniesienia sprawdziły się również tutaj. Mowa o Shenmue 3. Produkcja przygotowana przez Ys Net spotkała się z dość chłodnym przyjęciem. Średnia ocen z recenzji dobiła do 69%, ale gracze byli nieco mniej łaskawi. Trudno jednak zaprzeczać temu, że za darmo gra staje się atrakcyjniejsza. Zresztą, są i tacy, którym od początku przypadła do gustu, więc wcale nie jest powiedziane, że nie można się przy niej dobrze bawić.

Pamiętajcie, tym razem tylko 24 godziny

Niektórzy mogą być przyzwyczajeni do tego, że darmowe gry są oferowane na Epic Games Store przez tydzień. Tutaj jest inaczej, tak jak wspomnieliśmy na każdą przewidziano 24 godziny. Shenmue 3 można przypisywać do konta do jutra do godziny 17:00 naszego czasu.

Co później? Tym Epic Games Store się nie chwali, ale to chyba nic strasznego. Taki kalendarz adwentowy może tylko cieszyć.

