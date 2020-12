Życzenia dla czytelników z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2021 roku

Drodzy Czytelnicy,

dziękujemy, że byliście z nami w tym dziwnym 2020 roku.

Można narzekać, ale warto też spojrzeć na dobre strony.

Mamy w końcu nowe konsole i wyczekiwanego Cyberpunka.

I choć nie jest może taki, jakiego sobie wymarzyliśmy,

to jest przecież cały przyszły na poprawki ;)



W bieżącym roku udało nam się wprowadzić wreszcie nowe forum.

Oraz wiele usprawnień technicznych.

I zdajemy sobie sprawę, że może jeszcze nie wszystko jest takie,

jak Wy i my byśmy sobie tego życzyli.



Tym bardziej cieszy nas, że jest Was tak dużo.

Pierwszy raz w historii portal może pochwalić się oglądalnością

ponad 3 mln użytkowników na miesiąc.

Dziękujemy za zaufanie, wiemy jaka to duża odpowiedzialność.

Życzymy Wam dużo zdrowia.

Żeby humory w Święta Wam dopisywały.

A cały przyszły rok był lepszy od tego (co nie wydaje się trudne).

I powodzenia w jeszcze nierozstrzygniętych konkursach :)

Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na łączach.

Wszystkiego dobrego!

redakcja benchmark.pl