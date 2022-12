Życzenia świąteczne dla Czytelników z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego 2023 roku

Drodzy Czytelnicy!



Rok 2022 powoli dobiega końca.

Rok szczególny.

Rok, w którym obchodziliśmy 25 urodziny.



To w tym roku, pierwszy raz w historii,

w ciągu miesiąca portal osiągnął ponad 4 mln odbiorców.

Cieszymy się, że odwiedzacie nas tak licznie.



Rok, w którym dołączyliśmy do większej ekipy medialnej.

Będziemy mogli nie tylko rozwijać nasz warsztat dziennikarski,

ale też poszerzać grono naszych odbiorców.



Każdy zostawiony komentarz, każde udostępnienie naszej strony,

to dla nas czynnik motywujący do dalszej ciężkiej pracy.

Dziękujemy, że jesteście i że będziecie w przyszłości.

To takie życzenie dla nas ;)



Wam życzymy zdrowia!

Dbajcie o siebie, nie siedźcie tyle przy kompie.

Przecież można benchmark.pl odwiedzać również na smartfonie :D

A tak serio, to pamiętajcie o ruchu.



Życzymy pokoju!

Niech wojna będzie obecna jedynie w grach.

Niech rakiety przenoszą nas na inne ciała niebieskie.

A energia będzie tania i zielona.



Otwórzcie swoje serca dla potrzebujących.

W czasie Świąt poszukajcie rzeczy, które łącza, a nie dzielą.

Cieszcie się chwilą!

Wszystkiego dobrego!



redakcja benchmark.pl