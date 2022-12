Ho! Ho! Ho! - chciałoby się zakrzyknąć! Za oknem biało, jeszcze tylko ostatnie przygotowania i odliczanie do świąt można zaczynać. A co wprawi lepiej Was w ten magiczny nastrój jak nie filmy w świątecznych klimatach? Oto najlepsze świąteczne filmy do zobaczenia na Neflix!

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały rodzinny czas dzielenia się radością, rodzinnym ciepłem i otrzymanymi prezentami. Kiedy więc Wy zastanawiacie się jaki laptop na święta, jaki prezent dla zapalonego rowerzysty czy też co sobie sprezentować na święta, aby ograć najnowsze hity my przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych świątecznych filmów jakie możecie zobaczyć na Netflix, idealnie nadające się w przerwie od lepienia pierogów, ubierania choinki czy pakowania podarków.

Najlepsze filmy świąteczne na Neflix - edycja 2022:

W naszym rankingu nie znajdziecie jednak klasyków w stylu “Cud na 34 ulicy” czy “Białe Święta” - to już trochę oklepany temat. To tak jakby zaproponować komuś oglądanie po raz 134 Kevina samego w domu. My postanowiliśmy przyjrzeć się tym nowszym produkcjom, nie do końca jeszcze dobrze znanym. Jak świąteczna niespodzianka to niespodzianka. Nalejcie więc sobie kakao, weźcie pierniczki w dłoń i ruszamy w filmową podróż z Mikołajem i świętami w tle.



Na Netflix obejrzysz też klasykę w nowym wydaniu - Scrooge: opowieść wigilijna (2022)

Baranek Shaun: Odlotowe Święta

Prawie 20 lat minęło, kiedy po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć przygody baranka Shauna. To rodzinna animacja tworzona techniką poklatkową. Tytułowy baranek jest bardzo energiczny i ciekawy wszystkiego, co się wokół niego dzieje. Zawsze chodzi swoimi drogami, w przeciwnym kierunku niż całe stado, bo musi sprawdzić, co w trawie piszczy i spłatać figla farmerowi. I jak zwykle zapobiec temu próbuje wierny pies pasterski - Bitzer.

Odlotowe święta to najnowszy krótkometrażowy prezent od firmy Aardman dla wszystkich fanów najpopularniejszego baranka na świecie, który tym razem występuje w swojej własnej zimowej baśni. Świąteczna gorączka Shauna przeradza się w misję ratunkową, gdy w czasie szalonej próby zdobycia większych skarpet na prezenty, znika Timmy (najmłodszy ze stada owiec). Co tu dużo pisać - Baranek Shaun: Odlotowe Święta to seans idealny dla całej rodziny - wypełniony magią świąt, dobrym humorem i zakończony oczywiście happy endem. Zresztą przekonajcie się sami - polecamy serdecznie!

Miłosna pułapka

Jeżeli miałbym podsumować seans Miłosnej Pułapki to powiedziałbym, że to typowa, klasyczna i dość przewidywalna świąteczna komedia romantyczna. Ale czy to źle? Gdzież tam. Oczywiście produkcja ta powiela wiele schematów, robi to jednak na tyle dobrze i uroczo, że urzeknie Was całkowicie.

Natalie jest dziennikarką z Los Angeles, która jakoś nie ma szczęścia w miłości. Opisuje ona w czasopiśmie swoje porażki miłosne, jednocześnie szukając prawdziwego uczucia w życiu. Kiedy poznaje za pomocą aplikacji randkowej pewnego chłopaka zakochuje się w nim po uszy. Postanawia zrobić mu niespodziankę przylatując do niego na święta. Na miejscu odkrywa, że prawda jest nieco inna od tego czego się spodziewała. I mimo, że z góry wiemy jak to wszystko się skończy to Miłosna Pułapka ma w sobie to coś co nie pozwoli Wam się oderwać od ekranu, aż do końca seansu. O ile oczywiście lubicie takie produkcje albo... lubi je Wasza druga połówka.

Niezapomniane święta

Pamiętacie jeszcze Lindsey Lohan? Gwiazdka Meczety i Strasznego Filmu 5 powraca w najnowszym świątecznym filmie Netflixa. Tym razem wciela się w rozpieszczoną aż do przesady Sierrę - dziedziczkę hotelowego imperium. Piszę „aż do przesady”, bo nasza bohaterka niczym księżniczka ma swoją wierną służbę, która karmi ją kawiorem i podtrzymuje kieliszek z szampanem.

Narzeczony naszej bohaterki jest metrosexualną gwiazdą social mediów, dla którego liczą się tylko wyświetlenia i lajki pod postami. Podczas zaręczyn Sierra spada ze skarpy i ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, który kończy się amnezją. Ratuje ją właściciel pobliskiego, przytulnego hoteliku - Jake (Chord Overstreet z „Glee”). Choć nijaki, zdobywa oczywiście serce zagubionej dziewczyny, która odkrywa uroki gotowania, sprzątania i opieki nad dziećmi.

Całość jest raczej przewidywalna i mało śmieszna, ale film nadrabia to przepiękną oprawą wizualną. Można wręcz powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze świąteczną ucztą dla oczu. Jest gorąca czekolada i są ciasteczka, jest dobroduszny Święty Mikołaj, urokliwe miasteczko przyozdobione lampkami, ogień w kominku, świąteczne swetry, a każdy jest chętny do pomocy. Niezapomniane święta są tak słodkie, że aż „bolą zęby”, ale myślę, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie - kobiety świąteczną opowieść o miłości, a faceci…no cóż, Lindsey Lohan jest zawsze miła dla oka :)

Chłopiec zwany Gwiazdką

Ten film na pewno wejdzie do klasyki filmów świątecznych, obok Kevina i najbardziej rozpoznawalnych produkcji. Mamy tutaj do czynienia z pełnoprawną baśnią, których ostatnimi czasy wyraźnie brakuje zarówno w kinach, jak i serwisach streamingowych. Chłopiec o imieniu Nikolas po śmierci matki mieszka wraz z ojcem w dość skromnych warunkach pośrodku lasu. Naszym bohaterom z dnia na dzień wiedzie się coraz gorzej, więc tato Nikolasa, z rozkazu króla, wyrusza wraz innymi mężczyznami na poszukiwanie dowodu istnienia magii jakim jest mistyczna wioska elfów. Liczy, że zapewni to byt jemu i synowi.

I jak to baśniach często bywa naszym Nicolasem zaczyna opiekować się ciotka, która jest samolubna i zła. Nie mając wyboru chłopiec rusza na zaśnieżoną Północ, aby odnaleźć swojego ojca. Towarzyszą mu uparty renifer i udomowiona gadająca myszka. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych, nasz bohater odnajdzie swoje przeznaczenie i na zawsze odmieni los dzieci w całej krainie. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana świątecznego klimatu!

Święta, święta i znowu święta

Na koniec zostawiłem produkcję nieco poważniejszą. Oczywiście wciąż mamy tu do czynienia z filmem typowo świątecznym jednak porusza on nieco poważniejsze tematy, w niektórych momentach ocierając się wręcz o dramat świąteczny. George, nasz główny bohater już na początku informuje nas, że nienawidzi świąt. Oczywiście nie uchroni go to od zostania świętym Mikołajem, co kończy się niestety wypadkiem. Budzi się on jednak w swoim łóżku, przekonany o tym, że nic dziwnego się nie wydarzyło.

O dziwo, okazuje się, że minął już rok i trwają właśnie przygotowania do kolejnych świąt. I tak mija mu rok za rokiem, a życie przelatuje mu przez palce. Rozpada się jego małżeństwo, a dzieci go unikają. Mimo że „Święta, święta i… znowu święta” to komedia to nie brakuje w niej uniwersalnych prawd o życiu, rodzinie czy innych wartościach. Ten niecodzienny film mówi o relacjach, bliskości, chorobie i prawdziwych problemach z jakimi wiąże się nasze życie. Polecam z całego serca!

Nie tylko Netflixem Gwiazdka stoi!

W tym roku skupiłem się na świątecznych produkcjach Netflixa, ponieważ to biblioteka właśnie tej platformy streamingowej obfituje w największą ilość filmów o tej tematyce. Ba, świąteczne premiery wciąż się tam pojawiają czego najlepszym dowodem może być specjalny odcinek serialu Murderville – Kto zabił świętego.

Oczywiście nie oznacza to automatycznie, że inne serwisy nie oferują nam niczego ciekawego. Fani MCU powinni „odpalić sobie” Disney Plus, bo niedawno debiutował tam świąteczny krótkometrażowy film o przygodach Strażników Galaktyki. Z kolei posiadacze HBO Max mogą rzucić okiem na wydaną niedawno komedię romantyczną „Świąteczne Harmony” bądź też zeszłoroczny świąteczny przebój w klimatach lat 80-tych zatytułowany „8-bitowe święta" z Neilem Patrickiem Harrisem w roli głównej.

Zresztą świątecznych filmów jest tyle co elfów w warsztacie świętego Mikołaja - starczy dla każdego. A kiedy już przyjdzie pora spać po ciężkich przygotowaniach do Świąt i miłym seansie filmowym nie zapomnijcie zostawić szklanki mleka i kilku pierników dla Mikołaja - na pewno się ucieszy!