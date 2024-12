Intel, STALKER 2, Real Madryt, Apple i Netflix, oto bohaterowie 45. odcinka SięKlika

O czym będzie dziś? Będzie Intel i ich karty graficzne, będzie Real Madryt i Apple, SpaceX, STALKER 2, którego ciągle łatają. Będzie o nowych baterie w smartfonach, o Netfliksie i o tym, kto ma w Polsce najszybszy internet mobilny. Czas na 45. odcinek SięKlika!

Intel wprowadza karty Arc B580 i B570. Konkurencja dla GeForce’ów i Radeonów

Intel wprowadził do swojej oferty karty graficzne Arc B580 i B570, czyli pierwsze jednostki z nowej generacji Battlemage, które mają być klasycznie: wydajniejsze a przy tym atrakcyjne cenowo. Nowa generacja kart graficznych opiera się na architekturze Xe2, która wprowadza szereg usprawnień, jak: wyższe wykorzystanie zasobów, lepsza dystrybucja obciążenia oraz zmniejszenie narzutu oprogramowania. Zoptymalizowana została również konstrukcja jednostek odpowiedzialnych za rasteryzację i ray tracing.

Pierwsze zaprezentowane karty graficzne bazują na układzie graficznym Battlemage BMG-G21, który wykonano w 5-nanometrowej litografii TSMC. Układ podzielono na 5 bloków - łącznie obejmują one 20 bloków obliczeniowych Xe i 20 jednostek odpowiedzialnych za Ray Tracing. Nowy układ oferuje 192-bitowy kontroler pamięci GDDR6.

Czy NVIDIA i AMD mają się czego bać? Dla dobra nas, klientów - oby!

Mecze Realu Madryt z technologią Apple. Kibice będą wniebowzięci

Coś dla fanów piłki kopanej w najlepszym wydaniu. Apple prowadzi rozmowy dotyczące modernizacji stadionu Santiago Bernabéu, które umożliwiłyby transmisję spotkań Realu Madryt w goglach Vision Pro. W ramach współpracy Apple i Realu powstać ma koncepcja rozszerzonej rzeczywistości o ładnej nazwie „Infinite Santiago Bernabéu”, która zapewniłaby kibicom wyjątkowe wrażenia, dając im poczucie uczestnictwa w meczu, nawet bez fizycznej obecności na stadionie.

Loty Starship dwa razy w miesiącu. Ambicje SpaceX na 2025 r.

SpaceX złożyło wniosek o zgodę na 25 lotów w 2025 roku. 25 lotów to 2 loty miesięcznie i jeszcze jeden lot miesięcznie. Zaznaczmy, że 13 października 2024 roku SpaceX dokonało największego postępu w rozwoju rakiety Starship od lat, gdyż piąty lot testowy Starship zakończył się pomyślnym „złapaniem” powracającego na Ziemię dolnego członu rakiety o nazwie Super Heavy przez łapki wieży startowej Mechazilla. Szósty lot, który odbył się miesiąc później, 19 listopada także można potraktować jako udany, tym razem dla górnego członu rakiety - booster tym razem musiał lądować miękko w pobliskiej zatoce.

Te ostatnie sukcesy cieszą i mogą sugerować, że 25 lotów w 2025 roku to całkiem niezły pomysł na dopracowanie tego i owego, a czas goni, bo SpaceX chce już w 2026 roku wysłać pierwsze bezzałogowe Starshipy na Marsa. Ludzi chcą na Marsa wysłać już w 2028 roku. I teraz najważniejsze, jeśli chodzi o ten wniosek o 25 lotów rocznie, to FAA nie widzi przeciwskazań, ale potrzeba jeszcze konsultacji społecznych, bo wiecie - środowisko naturalne i takie tam, i dopiero wtedy SpaceX dostanie oficjalnie zielone światło.

Zuckerberg ma ambitny plan. Chce owinąć kablem całą planetę

10 miliardów zielonych dolarów - tyle ma kosztować kabel, a konkretnie przewód światłowodowy o długości ponad 40 tys. kilometrów, który ma się rozciągać od wschodniego do zachodniego wybrzeża USA, mijając po drodze Australię, Indie i południe Afryki. Taki kabelek planuje zbudować Meta, jak doniósł nam Miron, któremu doniósł TechCrunch, którym doniosły “źródła bliskie firmie”.

Podmorska infrastruktura miałaby zapewnić działanie Facebooka, WhatsAppa, Messengera, Instagrama i innych usług Mety, a firma chce taki kabel położyć, by uniezależnić się od dostawców usług sieciowych. Szacuje się, że usługi Mety odpowiadają na całym świecie za 10 proc. internetowego ruchu stacjonarnego oraz 22 proc. mobilnego, więc uniezależnienie się od internetowych możnowładców może być niezłym pomysłem. Co ważne, doniesienia te są nieoficjalne, więc ten, czas pokaże, co z tego wyjdzie.

STALKER 2 mniej “drewniany”. Aktualizacja wiele zmienia

Może zbliża się dzień, w którym będzie miało sens odpalenie STALKERA 2, bo światło dzienne ujrzał kolejny patch - 1.0.3. Łatka ma eliminować krytyczne błędy i crashe oraz sprawić, że sama gra będzie mniej drewniana - zmieniono czułość myszy, pracę kamery i inne takie. Na pytanie, czy w końcu jest lepiej, czy dalej lipa nie odpowiem, bo nie gram w STALKERA 2.

Najszybszy internet mobilny w Polsce. Ten operator zostawił rywali w tyle

Kto oferuje najszybszy internet w Polsce? Według serwisu SpeedTest.pl w listopadzie 2024 roku jest to T-Mobile, który odnotował wyniki powyżej średniej we wszystkich kategoriach pomiarowych. Mało tego, dwie z trzech po prostu wygrał. Czyi internet działa najgorzej? Podobno Plusa. Dobrze poradziło sobie za to Orange, które zanotowało w teście 5G najwyższą prędkość wysyłania danych.

Nowy trend w smartfonach. Użytkownicy mają powody do radości

W smartfonach, w ich bateriach, wykorzystywany jest grafit, który ma gęstość energetyczną 10-krotnie mniejszą, plus minus, niż krzem, więc gdyby tak zastąpić grafit krzemem, to dostaniemy super akumulatory? Trochę tak, trochę nie, bo z krzemem dzieje się coś takiego, że podczas magazynowania w czymś tam się powiększa i, no mógłby uszkodzić telefon i degradować akumulator. No nie da się tego czystego krzemu ogarnąć - dlaczego? Nie wiem, nie znam się. Miron się zna, to se można u niego poczytać.

Dla nas ważne jest to, że krzem po zmieszaniu z węglem wciąż jest energetycznie gęsty, ale już nie puchnie, co udowodnił choćby Honor Magic 5 Pro, który trafił w 2023 roku na chiński rynek właśnie z baterią krzemowo-węglową. Na innych rynkach działał na baterii klasycznej, litowo-jonowej.

Okazało się jednak niedawno, że te baterie krzemowo-węglowe to działają całkiem nieźle i Chińczycy zaczęli smartfony z tymi ogniwami wypuszczać masowo: OPPO, Xiaomi, OnePlus, realme - wszyscy mają telefony z takimi akumulatorami, które są o jakieś 20 proc. pojemniejsze niż baterie litowo-jonowe. Zatem, czy czeka nas rewolucja? No mam nadzieję, bo chciałbym kiedyś nie musieć ładować telefonu codziennie.

Netflix walczy ze współdzieleniem kont. Wprowadza kolejne ograniczenie

Co tam ciekawego u Netfliksa? A bez zmian, dalej walczy ze współdzieleniem kont i zmienia regulamin, wprowadzając limitowany czas na potwierdzenie lokalizacji. By dodać nowe konto, które działa z innej lokalizacji niż główne konto, trzeba wycebulić dyszkę miesięcznie. Nowością jest to, że od teraz trzeba się będzie pospieszyć z potwierdzeniem dostępu z innej lokalizacji.

Rzecz ma działać tak, że użytkownik dostanie na maila specjalny kod, który będzie musiał wprowadzić w ciągu 15 minut. Inaczej nastąpi wylogowanie i cyk, trzeba będzie się z tym babrać od nowa. W przypadku kont dodatkowych użytkownik musi najpierw się wylogować, a następnie ponownie zalogować, by zweryfikować swoje miejsce pobytu. Jeśli nowa lokalizacja nie zostanie potwierdzona, użytkownik, który wcześniej logował się z innego miejsca, może zostać automatycznie wylogowany z serwisu.

OnePlus 13 zmierza do Polski. Kiedy premiera?

Ostatni newsik dla fanów smartfonów - OnePlus 13 zmierza do Polski. Zmierza intensywnie i będzie u nas jakoś w styczniu, choć dokładnej daty nie znamy. Warto na ten telefonik czekać? Cóż, no będzie jednym z pierwszych smartfonów ze Snapdragonem 8 Elite oraz krzemowo-węglową baterią. Będzie miał piękny, wielki ekran, dużo pamięci RAM, dużo aparatów, Wi-Fi 7. No będzie super. Nie mogę się go doczekać.

