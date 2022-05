Ukraina otrzymała masę nowoczesnego uzbrojenia, które pomaga rozprawić się z rosyjskim okupantem. Jednym z najciekawszych sprzętów jest amunicja krążąca.

Amunicja krążąca (lub jak kto woli drony kamikadze) to nowoczesny rodzaj uzbrojenia na polu walki. Mamy do czynienia z bezzałogowymi statkami powietrznymi, które wyposażono w ładunek wybuchowy - takie rozwiązanie pozwala niskim kosztem atakować wrogie czołgi lub inne obiekty (i to bez ich wcześniejszej lokalizacji).

Co to jest dron Switchblade 300?

Jednym z takich dronów jest Switchblade 300, który może przebywać w powietrzu około 10 - 15 minut i oferuje zasięg do 10 km. Urządzenie wyposażono w ładunek wybuchowy do niszczenia lekkich pojazdów opancerzonych i siły żywej wroga.

Stany Zjednoczone w ramach pakietu pomocy wojskowej dostarczyły Ukrainie około 90 dronów Switchblade 300 (i najprawdopodobniej 10 nowszych dronów Switchblade 600 z głowicami przeciwpancernymi Javelin, chociaż informacje te nie są potwierdzone).

Switchblade 300 może być niezwykle groźną bronią w rękach ukraińskich żołnierzy - taki dron może posłużyć do niszczenia lekkich pojazdów opancerzonych i atakowania żołnierzy wroga

Dron Switchblade 300 atakuje rosyjski czołg T-72

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy opublikowały materiał wideo, na którym uwieczniono bojowe użycie drona Switchblade 300 przeciwko rosyjskiemu czołgowi T-72B3.

Efekt? Czołg zapewne wyszedł z ataku bez poważniejszych uszkodzeń. Nie można jednak tego samego powiedzieć o załodze pojazdu – w tym przypadku atak okazał się skuteczny.

Warto dodać, że ukraińska armia wykorzystuje też drony do przenoszenia ładunków wybuchowych. Dobrym przykładem tutaj może być dron R18, który potrafi zniszczyć rosyjski czołg T-72.

Źródło: AeroVironment, Ukraine Leaks, U.S. Marine Corps (foto)