Ukraińska armia dysponuje całą masą nowoczesnego sprzętu, który pomaga likwidować nieprzyjacielskie wojska Federacji Rosyjskiej. Ostatnio jednostka bojowa "Aerorozvidka" pochwaliła się skutecznym wykorzystaniem drona bojowego R18.

Aerorozvidka to jednostka bojowa zrzeszająca operatorów bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów). Ostatnio w ręce wojskowych trafił nowy dron R18, który od podstaw został zbudowany przez ekspertów z Ukrainy.

R18 jest uważany za jeden z najlepszych dronów do prowadzenia nocnych operacji – urządzenie ma zasięg 4 km i może latać przez 40 minut. Głównym atutem jest jednak to, że może ono przenosić uzbrojenie o wadze do 5 kg, a takie możliwości pozwalają na zrzucanie bomb i niszczenie opancerzonych pojazdów.

Ukraiński dron R18 niszczy rosyjski czołg T-72

Ostatnio jednostka Aerorozvidka opublikowała materiał wideo, na którym zarejestrowano praktyczne wykorzystanie drona R18. Akcję przeprowadzono w nocy na południu Ukrainy.

Celem ataku stał się rosyjski czołg T-72 – dron nadleciał nad pojazd, a następnie zrzucił bomby. Co prawda podczas pierwszej próby operatorzy spudłowali, ale drugi atak okazał się skuteczny (nie podano jednak zakresu uszkodzeń pojazdu).

Pozostawienie samotnego czołgu w szczerym polu to pokaz nieudolności rosyjskich wojsk

Dziwi zachowanie rosyjskiej armii. Pozostawienie samotnego czołgu bez wsparcia piechoty czy obrony lotniczej w szczerym polu wydaje się… mało profesjonalnym podejściem. Nie jest to jednak pierwsza tego typu wtopa Rosjan - dowodem są kolejne filmy przedstawiające zniszczenie rosyjskich czołgów czy zestrzelenia rosyjskich śmigłowców.

Źródło: Ukraine Leaks, Aerorozvidka