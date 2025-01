Polskie studio Studio Simplicity Games specjalizuje się w skromnych, lecz oryginalnych grach. Dowodem na to jest “Janusz Symulator”. Wydaje się oczywiste, jakie prawidła będą rządzić w tej grze.

Jeśli słyszeliście o “Sejm The Game” to musicie wiedzieć, że twórcy tego projektu idą za ciosem. Nadchodząca gra to zabawny symulator, w którym gracze zrobią wszystko, by uprzykrzyć życie “somsiadowi”, wykorzystując spryt oraz umiejętność kombinowania.

“Janusz Symulator” w szczegółach

"W polskich realiach liczy się spryt i kombinowanie – rozwiązuj zadania na różne sposoby, oszczędzaj czas i pokaż somsiadowi, kto tu rządzi. Poluj na promocje, organizuj grilla i udowodnij, że prawdziwy Polak zawsze znajdzie sposób, by sobie ułatwić życie, a somsiadowi je utrudnić." - czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Mamy do czynienia z pierwszoosobową grą symulacyjną, która stawia na swobodę działania. Otóż każde zadanie będzie można rozwiązać na kilka sposobów: od oczywistych rozwiązań po wyrafinowane metody. Wobec tego, jakie misje zaoferuje “Janusz Symulator”?

Na przykład pojedynek w piciu wódki ze “śwagrem” podczas ceremonii rozpalenia grilla. W toku rozgrywki gracze będą polować na promocje w sklepie “Stonka” oraz uprzykrzać życie sąsiadowi. Nie zabraknie wędkarskich wypadów.



Źródło zdjęć: Steam

Premiera gry

"Janusz Symulator" zadebiutuje w czwartym kwartale 2025 r. Wygląda więc na to, że GTA 6 będzie miało bardzo mocną konkurencję. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne materiały.

Źródło: Steam