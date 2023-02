Założyciel amerykańskiej firmy Synthetaic, Corey Jaskolski, dzieli się metodą śledzenia trasy ukrytych statków powietrznych przy pomocy sztucznej inteligencji.

Chiński balon zestrzelony

Na początku tego miesiąca Amerykanie zestrzelili balon szpiegowski należący do Chińskiej Republiki Ludowej, czym rozbudziły światowe obawy dotyczące działań szpiegowskich ze strony azjatyckiego państwa. Zanim obiekt został zestrzelony, zdążył przebyć właściwie całe Stany Zjednoczone i być zauważony przez wielu obserwatorów.

Kilka dni po incydencie, zajmująca się sztuczną inteligencją firma Synthetaic, prześledziła trajektorię lotu balonu, korzystając z danych obrazowania Ziemi, dostarczonych przez satelity Planet Labs. Jest to nowatorski sposób wykorzystania komercyjnych zdjęć satelitarnych do śledzenia obiektów, które mogą być niewidoczne dla radarów albo obserwatorów naziemnych. Założyciel firmy, Corey Jaskolski użył narzędzia AI do rozpoznawania obrazu, by szybko namierzyć balon na zdjęciach satelitarnych z Planet Lab.

Mapa, którą stworzyliśmy, nakłada się na nasze obserwacje i wszystkie doniesienia z mediów społecznościowych o tym, gdzie był balon.

AI szybko analizuje dane

Jaskolski po raz pierwszy zobaczył balon na zdjęciach satelitarnych nad Atlantykiem, niedługo przed zestrzeleniem, potem zaczął śledzić go wstecz. Udało się ręcznie namierzyć cztery miejsca, gdzie balon pojawiał się na zdjęciach. Dwa w Południowej Karolinie, jeden w Missouri i jeden w Kanadzie. Na tym ostatnim udało się dosyć precyzyjnie dokonać pomiarów, które ujawniły rozmiar balonu i wysokość, na jakiej leciał. Te dane wystarczyły, aby nakarmić RAIC.

Rapid Automatic Image Categorization jest firmowym narzędziem sztucznej inteligencji, które różni się od większości systemów AI tym, że nie wymaga wstępnie wyszkolonych modeli ani rozbudowanego etykietowania obrazów i szybko analizuje dane bez większego nadzoru. Jest doskonałym narzędziem, by na podstawie dostępnych danych przeanalizować możliwe trasy statku powietrznego i stwierdzić, z jakiego konkretnie miejsca zostały one wysłane.

Gdyby został on wystrzelony z centrali firmy pogodowej, sugerowałoby to, że był to balon meteorologiczny. Gdyby został wystrzelony z bazy wojskowej, prawdopodobnie byłoby to coś innego.

Źródło: spacenews.com