Czy szybki Internet musi dużo kosztować? Wiele zależy od tego, co uznajemy za „dużo”. Według producenta TP-Link Archer C80 ma być jednak dowodem na to, że na tak zadane pytanie z powodzeniem można odpowiedzieć przecząco.

TP-Link Archer C80 – router dla tych, którzy przeszli na światłowód

Światłowód to szansa na szybki Internet, ale potrzebny jest jeszcze dobry router, który pozwoli ją wykorzystać. TP-Link Archer C80 ma być takim właśnie urządzeniem, oferując duże prędkości zarówno „po kablu”, jak i przez Wi-Fi. W tym pierwszym przypadku do naszej dyspozycji oddane są cztery gigabitowe porty LAN.

Jeśli natomiast chodzi o łączność bezprzewodową, to nowy „Łucznik” pracuje w standardzie 802.11ac (czyli Wi-Fi 5), zapewniając transfery do 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz. To drugie sprawdzi się przede wszystkim podczas sieciowych rozgrywek oraz oglądania filmów i seriali na Netflix.

O to zaś, by szybki Internet docierał do każdego zakątka mieszkania, a połączenie było stabilne, dbają w tym przypadku cztery anteny zewnętrzne.

Jak TP-Link Archer C80 to robi, że robi to tak dobrze?

Oczywiście sama obsługa standardu Wi-Fi 5 nie oznacza, że automatycznie mamy przed sobą godny uwagi sprzęt. Dużą rolę odgrywają też dodatkowe funkcje i technologie. Archer C80 może się pochwalić na przykład rozwiązaniami, takimi jak:

Smart Connect (automatyczne dobieranie optymalnego pasma),

(automatyczne dobieranie optymalnego pasma), Airtime Fairness (przeciwdziałanie zwalnianiu prędkości przez starszy sprzęt),

(przeciwdziałanie zwalnianiu prędkości przez starszy sprzęt), Beamforming (zwiększanie siły nadawania sygnału w kierunku danego urządzenia)

(zwiększanie siły nadawania sygnału w kierunku danego urządzenia) oraz MU-MIMO (optymalizacja transferu przy wielu połączonych urządzeniach).

Inne cechy, o których warto wspomnieć, to prosta konfiguracja (przez aplikację mobilną Tether), rozbudowana kontrola rodzicielska (z filtrem treści i limitami dostępu), sieć gościnna oraz szyfrowanie (do WPA-PSK2).

TP-Link Archer C80 to szybki router za mniej niż trzy stówki

Około 280 złotych – tyle będzie kosztować router TP-Link Archer C80, gdy trafi do sklepów, a stanie się to lada chwila. Każdy, kto zdecyduje się na zakup, będzie mógł liczyć na 3-letnią gwarancję producenta.

Źródło: TP-Link

