Już chwilę po ataku, a także poinformowaniu o nim opinii publicznej przedstawiciele CD Projekt zapewniali, że nie będą podejmować negocjacji z cyberprzestępcami i nie zamierzają płacić im okupu (chociaż wprost go nie zażądali, podali jedynie dane do kontaktu). Być może właśnie z tych powodów pozyskane wbrew prawu dane zostały wystawione na licytację na jednym z forów hakerskich. Sądziliście, że braknie zainteresowanych? Nic podobnego.

Źródła od samego początku informujące o całej sprawie podają, że licytacja została dość szybko zakończona. Powód? Pojawiła się oferta z zewnątrz, ale taka, która spełniła oczekiwania „sprzedających”.

Update: we have confirmed the auction has closed. Someone has indeed purchased the material. Image courtesy of @DrFurfagMD pic.twitter.com/TnQVqTiM5w

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6