Faheem Rashad Najm – znany bardziej jako T-Pain – dokłada swoją cegiełkę do GTA 6. Amerykański raper współpracuje z Rockstar Games, ale z pewnych rzeczy nie jest do końca zadowolony.

Cześć, z tej strony GTA 6

GTA 6 w 2025 r. – brzmi nierealnie? Taka jest prawda, co udowadnia oficjalny zwiastun GTA 6. Nowa odsłona ma zadebiutować w przyszłym roku, co definitywnie ukróci niekończące się pasmo plotek i spekulacji z gatunku: “Kiedy GTA 6? Fani mają teorię. Fani są zachwyceni".

Do akcji wkracza T-Pain, czyli popularny amerykański raper i producent muzyczny. Potwierdził on, że oficjalnie dokłada swoją cegiełkę do GTA 6, niemniej charakter jego pracy pozostaje tajemnicą. Wiemy natomiast, że twarda lecz sprawiedliwa ręka Rockstar Games grozi mu palcem: nie graj w GTA RP!

Koniec imprezy, nie ma takiego grania w GTA RP

"Kiedyś grałem na NoPixel, a następnie zacząłem pracować nad GTA 6. Powiedzieli mi (Rockstar Games, przyd. red.), że nie mogę już tam grać, bo pojawia się jakiś konflikt. Mieli całą tę przemowę i mówili: "Co by było, gdyby ktoś wziął twój album i nagrał go ponownie i kopia stałaby się popularniejsza od oryginału?" – mówi T-Pain

NoPixel to zewnętrzny serwer GTA RP, który bazuje na narzędziu FiveM. Z kolei FiveM (jak i RedM) to dzieło autorstwa grupy moderów cfx.re – tak się składa, że Rockstar Games wykupił w 2023 r. rzeczoną grupę.

T-Pain w powyższym nagraniu nie kryje oburzenia. Raper ma zakaz uczestnictwa w GTA RP, z sam Rockstar Games “współpracuje z ludźmi, którzy nad tym pracują”.Cóż, nikt nie powiedział, że tworzenie GTA 6 to bułka z masłem. Wyrzeczenia i heroiczne poświęcenie to integralna część gamedevu.

