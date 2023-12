To była kwestia czasu. Nieoficjalne kompendium wiedzy o GTA 6 już powstało; kłania się tytaniczna praca fanów, którzy wzięli sprawy w swoje ręce. Zwiastun GTA 6 to w praktyce 90 sekund. Tyle wystarczyło, by Rockstar Games poukrywał całą masę smaczków.

90 sekund, na które czekaliśmy tyle lat

Niepohamowana kreatywność oraz ciekawość graczy powodowała, że na długo przed tym jak pojawił się zwiastun GTA 6, w sieci aż roiło się od rozmaitych teorii czy projektów. Na szczęście pewne sprawy można już nieco uporządkować. No, może poza sprawą Jokera z Florydy.

Fani serii GTA wzięli sprawy w swoje ręce i rozłożyli zwiastun na czynniki pierwsze. Tu aż roi się od rozmaitych smaczków. Co tu dużo mówić - Rockstar Games jest w formie i nie porzuca swojej tożsamości. Nieoficjalne kompendium wiedzy o GTA 6 to w praktyce plik w formacie pdf, czyli GTA VI: Trailer Analysis Document.

Ciekawostki o zwiastunie GTA 6

Jest to wspólne dzieło społeczności fanów. Połączone wysiłki pozwoli wydestylować dosłownie wszystko, co się da ze zwiastuna GTA 6. Materiał sugeruje, że w GTA 6 będzie 9 jednostek policji - tyle uwzględniono na zwiastunie. Pewna doza sceptycyzmu będzie mile widziana, bo zwiastun to zwiastun, a finalna wersja gry to już inna sprawa.

Pasek wiadomości w fikcyjnym Weazel News ujawnia na przykład, że pacjent z zaburzeniami natury psychicznej wygrał maraton w Vice City. Jak widać, Trevor ma całkiem niezłą kondycję.

Szykuje się graficzna perełka

Uwadze społeczności nie umknęła grafika: wolumetryczny dym, chmury oraz mgła, zaawansowana fizyka wody oraz włosów podatnych na ruchy ciała oraz warunki atmosferyczne. Dbałość o detale widać doskonale, gdy przyjrzymy się ujęciom z wnętrza samochodu Jasona; szczegółowe wyposażenie oraz wyraźnie nakreślony żyły na prawym ręku kierowcy wyglądają znakomicie.

Z dokumentu dowiadujemy się o tak drobnych szczegółach jak stopy pokryte piaskiem u przebywających na plaży postaci niezależnych. Najwyraźniej powróci znany detal z Red Dead Redemption 2, czyli rozszerzanie się źrenic w niektórych sytuacjach. Osobiście prawdziwą wisienką na torcie jest sytuacja, w której pasażer samochodu (1:06 na zwiastunie, prawy górny róg) otwiera drzwi swojego auta w sposób realistyczny: uchyla je i wygląda, czy nic nie jedzie. Chcecie więcej? Koniecznie zajrzyjcie do tego cennego dokumentu.

Źródło: Reddit

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.