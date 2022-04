Jesteśmy po premierze kart graficznych Intel Arc, podczas której poznaliśmy mobilne układy graficzne dla gamingowych laptopów. Okazuje się, że producent chciał nam przekazać coś jeszcze.

Podczas premiery Intel opublikował materiał wideo, na którym Roger Chandler zaprezentował nową generację kart graficznych. Oczywiście chodzi o układy Intel Arc Alchemist bazujące na architekturze Xe HPC.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniane wideo.

Tajna wiadomość na premierze kart Intel Arc

Okazuje się, że producent w filmiku zakodował tajną wiadomość. Bardziej spostrzegawczy fani zauważyli, że czterech momentach nagrania pojawiły się tajemnicze symbole.

Co oznaczały symbole? Wbrew pozorom nie były to symbole masońskie :-). Chodziło o liczbę „wypustek”, które odpowiadały cyfrom – po zdekodowaniu szyfru, otrzymywaliśmy 35, 84, 150 i 230, co można było zamienić na adres IP: 35.84.150.230.

Przejście na owy adres przekierowuje do tajnego materiału wideo z podziękowaniami dla fanów kart graficznych Intel Arc. Producent zaznacza, że to dopiero początek jego drogi na rynku i przed nami kolejne ekscytujące premiery. Niby nic szczególnego, ale takie Easter Eggi bardzo cenimy.

Koniecznie dajcie znać czy wiedzieliście o zagadce Intela.

Źródło: Intel