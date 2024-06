Smartfony Xiaomi oferują masę najróżniejszych funkcji, ale nie wszyscy znają wszystkie opcje. W nowych modelach znalazło się ukryte menu z informacjami dotyczącymi kondycji baterii.

Telefony Xiaomi oraz marki należące do tej firmy, takie jak Redmi i POCO, są w Polsce bardzo popularne. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ chiński producent tworzy coraz lepsze i naprawdę godne polecenia urządzenia. Co więcej, często oferuje je w cenach niższych niż większość konkurentów, a nikt nie lubi przepłacać.

Jak sprawdzić baterię w telefonie Xiaomi?

Jeśli też używacie smartfona Xiaomi lub chcecie kupić używane urządzenie, prawdopodobnie zastanawiacie się, w jakiej kondycji jest bateria. Całe szczęście da się to łatwo sprawdzić. W tym celu wpisać kod *#*#6485#*#* (tak samo jak wpisujecie numer telefonu, gdy chcecie do kogoś zadzwonić). Funkcja działa na urządzeniach z systemem Android 9 i nakładką MIUI 11 lub nowszych (czyli na modelach wydanych od 2019 r.).

Po wpisaniu ostatniego znaku powinno pojawić się ukryte menu, w którym znalazły się szczegółowe informacje o baterii w smartfonie.

Warto zwrócić uwagę na wskaźnik MB_06, który podaje ogólną kondycję baterii. W niektórych modelach znajdziemy także informacje o całkowitej liczbie cykli ładowania baterii (MF_02). Przyjmuje się, że normalny akumulator wytrzyma około 300-500 cykli, więc dobrze jakby to była dużo mniejsza wartość.

Menu podaje także inne parametry baterii – szczególnie warto zwrócić uwagę na pozycje (niektóre mogą nie być widoczne):