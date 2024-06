Nothing Phone jak Nintendo, także dzięki nowym funkcjom AI. Twórca marki Nothing szumnie zapowiada premierę kolejnego smartfona.

Założyciel marki Nothing, Carl Pei, od dawna jest znany z odważnych działań i nietuzinkowego podejścia do marketingu. Tym razem wypowiedział się na temat planów marki i ich kolejnego modelu. Nothing Phone (3) ma zaoferować liczne funkcje AI. Najwyraźniej skoro Samsung może chwalić się Galaxy AI, to i dość niszowa marka chce skorzystać z fali popularności narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Nothing jak Nintendo

Pei porównał swoją markę do Nintendo. Co przez to rozumie? Nie zależy mu na najlepszej wydajności, czy innych “mierzalnych” parametrach. Chodzi natomiast po prostu o przyjemność podczas korzystania z urządzeń. Dokładnie to samo możemy w końcu powiedzieć o Nintendo. Ich produkty (jak konsola Nintendo Switch) mają swoje wady, ale po prostu wywołują uśmiech na twarzy użytkownika. Gdy konsole Nintendo, choć często proste i z nienajlepszą grafiką, daj mnóstwo frajdy i przykuwają do konsoli na długie godziny.

W przypadku nadchodzącego modelu Nothing Phone (3) Carl Pei mówi o urządzeniu, które ma dobrze służyć swojemu użytkownikowi. Doświadczenia z korzystania mają być “ludzkie”, a czasem nawet zabawne. W tym wszystkim pomóc mają nowe funkcje AI, zintegrowane z kolejnym telefonem Nothing.

Przyszłość NothingOS - nowy interfejs

W miejsce dostępnych dziś w menu typowych aplikacji (widgetów, ikon) Nothing planuje wprowadzić “dynamiczny ekran główny”. Smartfon powinien - w zależności od sytuacji - wyświetli nam spersonalizowane informacje i powiadomienia, także kody QR (np. w celu wejścia na jakieś wydarzenie).

W smartfonach (prawdopodobnie także starszych modelach, po aktualizacji) dostęp do AI dostaniemy w menu głównym, a także na ekranie blokady. Również interfejs graficzny Gyph powinien zostać wykorzystany, choć ciężko dziś powiedzieć jak. Co ciekawe, już jakiś czas temu marka zaprezentowała słuchawki Nothing Ear z dostępem do ChatGPT. Być może to właśnie ten chatbot zostanie w przyszłości zintegrowany także ze smartfonami.

Kiedy premiera Nothing Phone (3)?

Obecnie mamy w ofercie trzy modele Nothing:

Nothing Phone (1) - pierwszy model marki, niedrogi, ale działający bardzo płynnie

Nothing Phone (2) - niedrogi flagowiec, obecnie mocno potaniał. Może konkurować z takimi smartfonami, jak Galaxy S23 FE, czy topowe modele sprzed roku lub dwóch.

Nothing Phone (2a) - to następca “jedynki” z podobną, ale nieco odświeżoną specyfikacją.

Wszystkie smartfony Nothing mają obecnie podwójny aparat 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu, szybkie ładowanie baterii i niezły ekran AMOLED. Najbardziej charakterystyczną funkcją są natomiast “świecące” i przezroczyste plecki. Obudowa jest transparentna i widać przez nią niektóre podzespoły telefonów.

Nothing Phone (3) powinien wyglądać podobnie, a jego premiera jest zaplanowana na 2025 rok. Prawdopodobnie będzie to flagowiec z krwi i kości, konkurent dla kolejnych Samsungów Galaxy, czy Google Pixel 9.