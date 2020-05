The Last of Us: Part II będzie jednym z ostatnich hitów, jakie trafią na wyłączność PlayStation 4. Nic dziwnego, że Sony chce to wykorzystać na wiele sposobów, także zachęcając jeszcze do zakupu konsol.

Specjalna edycja PlayStation 4 Pro dla fanów The Last of Us: Part II

Czekanie na The Last of Us: Part II nie jest szczególnie przyjemne, a już z pewnością mocno się przeciąga, ponieważ premiera gry była kilka razy przekładana. Ostatnio jednak ogłoszono, że prace nad The Last of Us: Part 2 zostały zakończone i tym samym można być niemal na 100% pewnym, że gra zadebiutuje 19 czerwca. Okazuje się, że wraz z nią pojawi się specjalna edycja konsoli PlayStation 4 Pro.

Projekt jest minimalistyczny, fani The Last of Us zapewne szybko zorientują się, co jest tutaj motywem przewodnim. To tatuaż głównej bohaterki. Tak prezentująca się specjalna edycja konsoli PlayStation 4 Pro trafi do sprzedaży w cenie 1849,99 złotych. W zestawie znajdzie się też limitowana edycja bezprzewodowego DualShock 4, egzemplarz gry The Last of Us Part II oraz kod na specjalną zawartość cyfrową - dynamiczny motyw i awatary The Last of Us Part II.

Akcesoria do PS4 w barwach The Last of Us: Part II

Prezentowany tutaj DualShock 4 będzie cechował się matowym wykończeniem w kolorze stalowej czerni oraz drobnymi białymi wstawkami, w tym logo PlayStation. Także tutaj pojawi się wzór tatuażu Ellie, a na panelu dotykowym dodatkowo logo The Last of Us Part II.

Pad będzie sprzedawany także oddzielnie, w cenie 259,99 złotych.

Poza tym pojawią się jeszcze limitowane bezprzewodowe słuchawki w wersji Gold oraz limitowany dysk SEAGATE o pojemności 2 TB. I te gadżety będą ozdobione bardzo podobnie.

Za słuchawki trzeba będzie zapłacić 379,99 złotych. Nie jest za to jasne, czy dysk również pojawi się na naszym rynku.

Źródło: PlayStation Polska

