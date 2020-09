Niewiele gier może liczyć na tak obszerną rozbudowę, z jaką mamy do czynienia w przypadku The Sims 4. Lada dzień pojawi się dodatek wprowadzający do gry klimaty Star Wars.

Postacie ze świata Star Wars trafiają do The Sims 4

To nie pomyłka, o połączeniu tych dwóch doskonale znanych marek wspominaliśmy już jakiś czas temu. Teraz EA nie tylko przypomniało o nadciągającym dodatku Wyprawa na Batuu, ale jednocześnie odkryło więcej kart z nim związanych. Chodzi przede wszystkim o nowy materiał wideo, który wprowadza w fabułę, a także prezentuje fragmenty zabawy.

Jak sugeruej tytuł, akcja będzie rozgrywała się na planecie Batuu. Dodatek wprowadzi do The Sims 4 jednak nie tylko nową lokację, ale też mnóstwo innych elementów związanych z uniwersum Gwiezdnych Wojen - unikatowe stroje, wyposażenie oraz postacie takie jak Rey czy Kylo Ren. Mało? Oczywiście nie zabraknie możliwości zdobycia miecza świetlnego, droida, który będzie pomagał w wybranych misjach, a nawet sposobności do latania kultowymi statkami kosmicznymi.

Kiedy premiera The Sims 4 Star Wars: Wyprawa na Batuu?

Fani The Sims 4, a tych jak wiemy dzięki ostatnim danym nie brakuje, nie będą musieli długo czekać na premierę tego dodatku. Zaplanowano ją bowiem na 8 września. Wyprawa na Batuu trafi tego dnia na PC (na platformy Origin i Steam) oraz na Playstation 4 i Xbox One.

Źródło: EA