Twórcy The Sims 4 podzielili się dziś z graczami dwiema bardzo radosnymi dla nich nowinami. Wygląda na to, że kolejne dodatki trafiające do tej gry spotykają się z bardzo ciepłym przyjęciem. Z najnowszym powinno być podobnie.

Dziś premiera The Sims 4 Życie Eko

Wszyscy bawiący się przy The Sims 4 słyszeli już zapewne od dodatku Życie Eko. Zgodnie z założeniami, jego premiera ma miejsce właśnie dziś. Ten dziewiąty z kolei dodatek trafia jednocześnie na wszystkie platformy docelowe gry, a więc PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

„Nasz zespół w Maxis zawsze starał się dać naszym graczom swobodę wyrażania siebie w The Sims. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zobaczyliśmy, jak The Sims 4 stało się wyjątkowym miejscem dla wielu graczy. Widzieliśmy, jak fani odtwarzają w naszej grze imprezy z przyjaciółmi i rodzinami, wesela i ukończenia szkoły - nie możemy się więc doczekać, aby zobaczyć, jak dobrze sobie poradzą z Życiem Eko.” - Lyndsay Pearson, General Manager i Executive Producer The Sims

Więcej o nowościach w dodatku Życie Eko już pisaliśmy. Przypomnijmy tylko, że skupia się on na ingerencji i trosce bohaterów o stan środowiska. Możliwości wprowadzania ekologicznych zmian, brania udziału w różnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności, wytwarzania własnej energii elektrycznej, hodowania jedzenia w wertykalnych ogrodach czy poddawania recyclingowi niepotrzebnych rzeczy powinny urozmaicić rozgrywkę. Być może niektórzy zdecydują się też na dumpster diving, czyli tzw. nurkowanie w śmietnikach, w których wedle uprawiających tę aktywność często można znaleźć wiele ciekawego.

The Sims 4 pobiło nowy rekord popularności

Przy okazji premiery nowego dodatku, przedstawiciele studia Maxis podzielili się jeszcze jedną informacją. Okazuje się, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy do społeczności The Sims 4 dołączyło ponad 2,5 miliona nowych graczy. Dzięki temu, w ostatnim kwartale omawiana gra odnotowała najwyższy poziom aktywności graczy w historii - 10 milionów miesięcznie.

Śmiało można zatem twierdzić, że fenomen The Sims 4 trwa. To nakazuje przypuszczać, że na premierę The Sims 5 jeszcze chwilę poczekamy. Nie trzeba za to czekać ze sprawdzeniem listy najlepszych dodatków do The Sims 4, bo jak wspomnieliśmy jest z czego wybierać.

Źródło: Sims Polska

