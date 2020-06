Chociaż The Sims 4 trudno określać mianem nowości, sprzedaż wciąż wygląda dobrze. EA liczy na kolejnych graczy, tym razem uśmiechając się do preferujących Steam.

Zestaw dodatków do The Sims 4 w promocji... za 2000 zł

Gry spod skrzydeł EA nie kojarzą się ze Steam, wydawca stawia bowiem na własną platformę Origin. Nie można jednak twierdzić, że całkowicie odciął się od konkurencji, a w tym miesiącu wręcz mocno zacieśnił z nią więzi. Między innymi za sprawą The Sims 4.

Jeśli ktoś właśnie teraz zdecyduje się na zakup gry i wybierze wersję ze Steam to do 9 lipca trwa promocja. W jej ramach The Sims 4 oraz The Sims 4 Digital Deluxe Edition można nabyć o 50% taniej, odpowiednio za 69,95 złotych oraz 84,95 złotych. Sama podstawka to jednak tutaj tylko przedsmak, bo przez kilka lat obecności na rynku gra doczekała się mnóstwa dodatków. Te również są obecnie przecenione, ale cały zestaw kosztuje niemal 2000 złotych.

Na Steam można znaleźć też inne gry EA

The Sims 4 to nie wyjątek. W tym miesiącu, w ogólnym rozrachunku na Steam pojawi się aż 25 nowych (to znaczy niedostępnych tu wcześniej) gier EA, w tym te z serii Battlefield, Star Wars czy Need for Speed.

Fakt, iż EA akcentuje akurat The Sims 4 nie dziwi. Mimo kilku lat na karku The Sims 4 bije rekordy popularności. To właśnie ta gra promowała współpracę EA i Steam podczas niedawnego pokazu EA Play 2020. Wygląda na to, że na The Sims 5 trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Zakup wciąż aktualnej odsłony serii powinien pozwolić na wiele godzin rozgrywki, ale jak widać nie da się stwierdzić, że nawet w promocji będzie to zakup nieobciążający portfela. Jednocześnie to chyba najlepszy przykład na to, że EA zarabia nie tyle na samych grach, co późniejszych dodatkach (przynajmniej w przypadku tej marki).

