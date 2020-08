Zapowiedziany podczas targów Gamescom 2020 dodatek do The Sims 4 – Star Wars: Wyprawa na Batuu wygląda rewelacyjnie. Takiego połączenia chyba niewiele osób się spodziewało. I takie niespodzianki, to my lubimy!

The Sims 4 i Star Wars – wybuchowa mieszanka w nowym dodatku Wyprawa na Batuu

The Sims 4 Star Wars: Wyprawa na Batuu to dodatek, jakiego jeszcze nie było, a „czwórka” przez lata zdążyła się doczekać wielu naprawdę świetnych rozszerzeń. Tym razem nasi Simowie trafią do świata Gwiezdnych wojen, gdzie przeżyją niezwykłe przygody i opowiedzą się po stronie Ruchu Oporu lub Najwyższego Porządku. Będą wypełniać misje, które pozwolą im zdobywać reputację, ale też artefakty i skarby. Już teraz…

Zobacz najnowszy zwiastun The Sims 4 Star Wars: Wyprawa na Batuu:

Niech moc będzie z tobą, Simie

Nowy dodatek zabierze nas na Batuu, które będzie wypełnione widokami, dźwiękami i bohaterami ze świata Gwiezdnych wojen. Nie zabraknie nawet słynnych myśliwców na niebie, szturmowców na drogach i mieczów świetlnych! Do tego twórcy przygotowali mnóstwo mebli, dekoracji i innych elementów nawiązujących do uniwersum Star Wars, którymi będziemy mogli upiększyć domy swoich Simów, gdy ci już wrócą z Batuu.

Kiedy premiera? 8 września 2020 roku – na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oraz Macach i pecetach (na platformach Steam i Origin).

Źródło: Electronic Arts, Game Raptor

Czytaj dalej o The Sims 4: